Paskelbė, kiek procentų „Artea“ banko akcijų – Kateivų šeimos rankose

Kaip penktadienį pranešė bankas, G. Kateiva turi 5,04 proc., o sutuoktinė V. Kateivienė – 0,02 proc. banko akcijų.
Iki šiol ilgametis banko akcininkas vienos didžiausių žemės ūkio verslo grupių „Litagros“ steigėjas ir valdybos pirmininkas G. Kateiva ir su juo susijusios šalys valdė 4,9 proc. banko akcijų.
G. Kateiva yra banko stebėtojų tarybos narys nuo 2008 metų.
„Invalda INVL“ valdo beveik 19,9 proc., „Girteka Logistics“ valdytoja „Willgrow“ – 8,9 proc., ERPB – 7,2 proc., „Tesonet Global“ – 5,3 proc., Algirdas Butkus ir su juo susijusios šalys – 5,4 proc., o Gintaras Kateiva ir su juo susijusios šalys – 5,06 proc. banko akcijų. Likusi dalis – institucinių ir mažmeninių investuotojų rankose.
