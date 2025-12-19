Naujas užsienio bankas Lietuvoje atidarė atstovybę

Bankas pranešė taip pat atidaręs atstovybę Švedijoje. Anot pranešimo, atstovybių atidarymas yra esminis žingsnis siekiant banko 2025–2027 metų strategijos tikslų.
Atstovybėms pavesta reklamuoti PKO prekės ženklą, atlikti rinkos analizę ir užsiimti rinkodara. Teigiama, kad banko veikla Lietuvoje ir Švedijoje padės lengviau identifikuoti didelės vertės tarpvalstybinius sandorius, geriau suprasti rinkos sąlygas bei verslo galimybes šiuose regionuose, o tai ilgalaikėje perspektyvoje gali lemti sprendimą pertvarkyti šias atstovybes į pilnaverčius filialus.
„Lietuva yra natūrali plėtros kryptis. Čia veikia daug lenkiško kapitalo įmonių, be to, šalis daug investuoja į žaliąją energetiką ir infrastruktūrą. Švedija, savo ruožtu, yra rinka, kurioje Lenkijos įmonės veikia vis aktyviau, ypač pramonės ir technologijų sektoriuose. Mūsų vaidmuo – remti jas plėtojantis ir užsitikrinant stiprias pozicijas naujose rinkose“, – pranešime sakė banko viceprezidentas Marekas Radzikowskis (Radzikovskis).
„PKO Bank Polski“ dar rugsėjo viduryje pranešė netrukus atidarysiantis atstovybę Lietuvoje.
PKO dabar taip pat veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Rumunijoje.
