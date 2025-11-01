Įgaliojimo galiojimas suprantamas skirtingai

Keista situacija
Kiek užtrunka nueiti į banką atsiimti generatorių? Kaunietė Janina (pavardė redakcijai žinoma) užtruko penkias dienas ir neatsiėmė. Paaiškėjo, kad moters turėtas notaro patvirtintas mamos įgaliojimas banke negalioja.
Janinos mamai – 94 metai. Prieš keletą metų garbaus amžiaus moteris parašė įgaliojimą dukrai, kad ši galėtų tvarkyti įvairius reikalus, tarp jų ir banke. Janina buvo rami, kad, turėdama tokį įgaliojimą, banke be vargo atsiims mamos PIN kodų generatorių.
Tačiau banko darbuotoja pareiškė, kad notaro patvirtintas įgaliojimas, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad dukrai suteikiamas įgaliojimas atsiimti generatorių, jiems negalioja.
„Turite galimybę prisijungti per savo elektroninį banką. Atsiimant generatorių, turi būti pats asmuo“, – tokį „Swedbank“ darbuotojos atsakymą išgirdusi Janina ėmė baksnoti į įgaliojimą, kuriame buvo nurodytas ir įgaliojimas atsiimti generatorių.
Juristų aiškinimu, įgaliojime turi būti tiksliai suformuluotos teisės, kurios suteikiamos įgaliotam asmeniui. Įstatymas neleidžia nurodyti abstraktaus teisių turinio. Pavyzdžiui, negalima nurodyti, kad įgaliojimas suteikiamas visiems galimiems teisiniams veiksmams atlikti.
Įgaliojime turi būti nurodytas baigtinis ir išsamus suteikiamų teisių sąrašas. Taip pat įgaliojimas negali būti suteikiamas toms teisėms, kurios gali būti įgyvendinamos tik asmeniškai, pavyzdžiui, santuokos sudarymas, testamento sudarymas ir kt.
„Banke man pareiškė, kad jiems toks įgaliojimas negalioja. Man paaiškino, ką ir kaip turiu daryti. Tad išėjau namo“, – Janina niekaip nesuprato, kodėl Lietuvoje galiojantis dokumentas negalioja banke.
Manau, kad čia yra kliento apsunkinimas, perteklinis reikalavimas.
Kasdieniai vizitai
Istorija tuo ir būtų pasibaigusi, jei ne viena smulkmena. Janinai nepavyko per savo elektroninį banką prisijungti prie mamos sąskaitos ir sumokėti būtinų mokesčių. Moteris kitą dieną ir vėl pėdino į banką.
„Atėjau į banką, bet banko darbuotojoms taip pat nepavyko padaryti to, ko pačios mane mokė. Liepė ateiti kitą dieną. Atėjau, bet tą dieną prekybos centre, kuriame yra „Swedbank“ skyrius, nebuvo elektros, tad ir vėl negalėjo man padėti. Teko ateiti ketvirtą kartą – darbuotojos jungėsi ir vėl neprisijungė. Nežinodamos, ką daryti, liepė ateiti kitą dieną, kai bus skyriaus viršininkė“, – žygių į banką epopėją tęsia Janina.
Penkta diena. Moteris vėl mina banko slenkstį. Pasak Janinos, tvarkyti reikalą imasi jau pati banko skyriaus vadovė: „Tris valandas dirbo, skambino turbūt įvairiems specialistams ir pagaliau padarė. Užrukau tris valandas, jau neskaičiuojant tų kasdienių bevaisių vaikščiojimų.“
Situacija buvo sprendžiama penkias dienas. Penkias dienas moteris kasdien ėjo į banką, kad galėtų sumokėti mokesčius už 94 metų mamą. „Man ši situacija buvo nemaloni. Jautiesi pastumdėlio vietoje. Negražu, – per tas penkias dienas Janina tapo panašios situacijos liudininke. – Sėdėdama banke stebėjau situaciją – garbaus amžiaus ponią atlydėjo marti. Ji banko darbuotojai pasakė, kad anyta nori pasiimti generatorių. Banko darbuotoja nutildė marčią ir liepė, kad pati anyta pasakytų, ko čia atėjo ir ko nori. Ta senolė tik iš kelinto karto ištarė žodį „generatorius“, bet tik ištarus imta tvarkyti išdavimą. Vadinasi, štai taip banko darbuotoja įsitikino, kad gali išduoti generatorių. Komedija.“
Ruošiasi kitam iššūkiui
Janina dabar sėkmingai moka mokesčius už mamą, tačiau per šiuos vizitus į banką paaiškėjo, kad netrukus atsiras dar viena problema. Kai baigsis mamos banko kortelės galiojimo laikas, dukra naujos kortelės negalės pasiimti, turės atvykti pati mama.
„Aš paklausiau, nejaugi aš viena tokia Lietuvoje, kuri pagal garbaus amžiaus sulaukusios mamos įgaliojimą negali tvarkyti jos reikalų banke? Atsakė, kad tikrai ne aš viena. Dar nuramino, kad problemą perdavė teisininkams, ir pažadėjo paskambinti. Jau praėjo du mėnesiai, bet vis dar nepaskambina. Matyt, vis dar sprendžia“, – ironizavo moteris.
Per vieną iš tų penkių vizitų į banką moteris siūlė banko atstovams atvykti į namus, kur gyvena įgaliojimą parašiusi mama. Vizito metu įsitikintų mamos adekvatumu ir kad elgiamasi pagal mamos norus. Tačiau banko darbuotojos paaiškino klientų namuose nelankančios.
„Bankas pats sugalvojo, kaip gali ir kaip negali elgtis. Juk įgaliojimą tvirtinęs notaras taip pat turėjo įsitikinti, kad mama tą įgaliojimą rašo laisva valia, kad ji adekvati, ir tik tada po pokalbio su mama patvirtino“, – gyvenimą turėjusio palengvinti įgaliojimo tvirtinimo niuansus mini kaunietė.
Ji neslepia, kad oficialiai dabar ji gali tik sumokėti mokesčius, bet suprasdama, jog tokia yra ne viena, svarsto, kad greičiausiai visi tvarkosi pagal šeimyninius susitarimus.
„Manau, kad čia yra kliento apsunkinimas, perteklinis reikalavimas. Na, kad ir aš, jei reikia, galiu paimti mamos pinigus, taip ir kiti turbūt tvarkosi, bet va bankas apsidraudžia ir tas senas žmogus turi būti būtinai velkamas į banką“, – kitam vizitui atsiimti mamos kortelę ruošėsi Janina.
Taisyklės ir tvarka
Panašiai tiek laiko, kiek Janina vaikščiojo į banką, kad padėtų savo mamai, „Swedbank“ atstovas rengė atsakymą „Kauno dienai“. Taigi taip – notaro patvirtintas įgaliojimas bankui negalioja.
„Lietuvoje galiojantys teisės aktai riboja, kokius veiksmus galima pavesti atlikti pagal įgaliojimą. Įstatymai numato, kad pavesti negalima tokių veiksmų, kurie pagal savo esmę yra neatsiejamai susiję su asmeniu. Asmens tapatybę patvirtinančios ir elektroninį parašą generuojančios priemonės, tokios kaip PIN kodų generatorius ar „Smart-ID“, yra priemonės, kuriomis pasirašytas elektroninis parašas yra prilyginamas asmens fiziniam parašui. Todėl jų išdavimas ar atsiėmimas galimas tik tiesiogiai dalyvaujant pačiam klientui, kurio vardu išduodama elektroninio parašo priemonė“, – dėstė „Swedbank“ atstovas ryšiams su visuomene Gytis Vercinskas.
Ta senolė tik iš kelinto karto ištarė žodį „generatorius“, bet tik ištarus imta tvarkyti išdavimą. Vadinasi, štai taip banko darbuotoja įsitikino, kad gali išduoti generatorių. Komedija.
Vadinasi, anot G. Vercinsko, bankas negali atiduoti elektroninį parašą generuojančių priemonių niekam kitam, o tik asmeniui, kuris juo ir pasirašys, net jei įgaliotinis pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą.
„Mokėjimo kortelės yra tokia pati mokėjimo priemonė kaip ir prisijungimo prie interneto banko duomenys ir priemonės. Dėl šios priežasties ir joms taikomi tokie pat reikalavimai. Kortelė visada išduodama konkrečiam jos naudotojui, todėl ją gali atsiimti tik tas asmuo, kuriam ji skirta“, – tęsia „Swedbank“ atstovas:
Tai užtikrina, kad niekas kitas negalėtų pasinaudoti kito žmogaus elektroniniu parašu, vykdyti kito vardu mokėjimo operacijų ar kitų veiksmų neatskleisdamas, kad veikia ne savo vardu, o atstovauja kitam asmeniui. Tokius reikalavimus nustato tiek Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas, tiek tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų patvirtintos taisyklės, kurios galioja visiems bankams.“
Patarimų išklotinė
Banko atstovas užtikrino, jog tai nereiškia, kad įgaliotinis negali padėti tvarkyti kasdienių finansinių reikalų. Tokiais atvejais bankas siūlo kitą sprendimą – įgaliotinį prijungti prie kliento sąskaitai teikiamo interneto banko kaip papildomą naudotoją.
„Tuomet jis gali matyti sąskaitos likutį, atlikti mokėjimus internetu, taip pat ir gauti savo vardu išduotą papildomą kortelę prie įgaliotojo sąskaitos ir ja savo vardu vykdyti tiek atsiskaitymus, tiek grynųjų pinigų operacijas. Tai leidžia patogiai tvarkyti visus kasdienius artimojo finansinius reikalus, išvengiant poreikio naudotis kito asmens tapatybės patvirtinimo priemonėmis ir nepažeidžiant įstatymų bei sutarties sąlygų“, – G. Vercinskas tvirtino, kad taip suderinamas patogumas ir galimybės artimajam padėti ir banko kliento bei jo turto saugumas, nes banke lieka informacija, kokias operacijas kuris konkretus asmuo patvirtino.
„Swedbank“ atstovas įvardijo ir kitą galimybę, kai klientui išsikrauna PIN kodų generatoriaus baterija ir jis neturi kitos tapatybės patvirtinimo priemonės (pavyzdžiui, mobiliojo parašo, „Smart-ID“ ar pan.), o atvykti į padalinį atsiimti naujo neturi galimybės. Pasirodo, generatorių bankas gali atsiųsti paštu. Tačiau tai dar ne viskas.
„Tokiu atveju reikalingas notaro patvirtintas patvirtinimas, kad klientas asmeniškai gavo šią mokėjimo priemonę. Gavę šį dokumentą, mes aktyvuojame šią priemonę, – dar vieną galimybę mini banko atstovas:
Tai atvejais, kai klientui prisijungimo priemonė reikalinga norint naudotis ne banko paslaugomis, o tik per mūsų interneto banką jungtis prie viešųjų valstybės teikiamų paslaugų, tokia situacija nesudėtingai išsprendžiama įgaliotiniui kreipiantis tiesiogiai į tas viešąsias paslaugas administruojančias įstaigas. Mes galime patarti, į kokią įstaigą kreiptis, kur rasti viešai skelbiamą informaciją apie papildomo naudotojo prisijungimą prie savo turimos viešųjų paslaugų paskyros.“
