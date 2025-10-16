Pareigūnų profsąjungos netenkina biudžeto projekte numatytos lėšos

Ketvirtadienį pristatytame projekte nurodoma, kad 2026 metais statutinių pareigūnų atlyginimas „į rankas“ vidutiniškai augs 110 eurų, tai yra 5 procentais.
Tačiau, pasak I. Kursevičienės, tiek atlyginimai didės tik labai mažą algos koeficientą turintiems ir nedaug uždirbantiems pareigūnams.
„Didžioji dalis žmonių, kurie turi jau nemažą darbo stažą, jie liks tik su 8 eurų padidinimu, todėl netenkina, nes mūsų lūkestis visai kitas buvo. Esu sakiusi, kad tenkintų žemiausia 1,5 tūkst. eurų alga, o šiai dienai žmonės yra tarnyboje, kur neuždirba nė tūkstančio“, – BNS aiškino ji.
„Jeigu nebus priimti gyvybiškai pareigūnams reikalingi sprendimai, tikrai imsimės kažkokių priemonių, o kokios jos bus, tai pamatysime“, – kalbėjo profesinės sąjungos pirmininkė.
BNS rašė, kad rugsėjo pabaigoje NPPSS paskelbė reikalaujantis statutinių įstaigų finansavimo susiejimo su šalies bendruoju vidaus produktu bei beveik trečdaliu didesnio darbo užmokesčio fondo kitąmet.
Profsąjungos vertinimu, statutinių įstaigų finansavimas nuo kitų turėtų siekti mažiausiai 1,6 proc. bendrojo vidaus produkto.
I. Kursevičienė teigė biudžeto formavimo procese pasigendanti Vidaus reikalų ministerijos lyderystės.
„Iš ministerijos mes pasigendame stovėjimo už savo bendruomenę“, – tikino profesinės sąjungos pirmininkė.
„Šiandien premjerės buvo pasakyta, kad su profesinėmis sąjungomis derėsis, tai aš nelabai suprantu, kur derėsis, kai jau reikia, kad Vidaus tarnybos statuto projektas būtų paruoštas, jis turėjo būt seniausiai aptartas su profsąjungomis“, – kalbėjo ji.
NPPSS vienija per 5 tūkst. statutinių pareigūnų, statutinių įstaigų darbuotojų ir aplinkosaugininkų.
