Klaipėdoje statybų metai: skirti beveik 52 milijonai, sutaupyta – beveik 14 milijonų

„Mūsų tikslas – ne tik rekordiškai didelis biudžetas, bet ir maksimaliai efektyvus jo panaudojimas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir lūkesčius. Skaičiai dažnu atveju kalba daugiau nei žodžiai, ir jie rodo, kad per dvejus metus pavyko pasiekti, kad rangovai mieste darbus vykdo beveik trečdaliu pigiau. Neanalizuosiu priežasčių, bet akivaizdu, kad išaugo konkurencija viešuosiuose pirkimuose, sumažėjusios darbų kainos leidžia miestui už tuos pačius pinigus padaryti kur kas daugiau", – sako
„Mūsų tikslas – ne tik rekordiškai didelis biudžetas, bet ir maksimaliai efektyvus jo panaudojimas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir lūkesčius. Skaičiai dažnu atveju kalba daugiau nei žodžiai, ir jie rodo, kad per dvejus metus pavyko pasiekti, kad rangovai mieste darbus vykdo beveik trečdaliu pigiau. Neanalizuosiu priežasčių, bet akivaizdu, kad išaugo konkurencija viešuosiuose pirkimuose, sumažėjusios darbų kainos leidžia miestui už tuos pačius pinigus padaryti kur kas daugiau“, – sako Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Pasak A. Vaitkaus, sausio-rugpjūčio mėnesiais pajamų planas įgyvendintas visa apimtimi – gauta 272,7 mln. eurų pajamų, tai 13 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o, lyginant su 2022 metais, net 44,9 proc. daugiau.
Rezultatai rodo, kad per pastaruosius kelerius metus išaugo ir konkurencija viešuosiuose pirkimuose. Jei prieš trejus metus statybos darbų konkursuose dalyvaudavo po kelis rangovus, tai šiemet vidutiniškai sulaukiama net šešių pasiūlymų. Didesnė konkurencija reiškia ne tik mažesnes kainas, bet ir didesnį pasitikėjimą miestu, jo vykdomų konkursų kokybe ir planuojamais projektais.
Konkretūs pavyzdžiai kalba patys už save. Net 3,1 mln. eurų sutaupyta rangos darbams projekte „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“, kuriuo siekiama atgaivinti Šiaurinio rago skvero teritoriją tarp Naujosios Uosto gatvės ir Kuršių marių bei pritaikyti gyventojų rekreacijai. Miesto biudžetas sutaupys 1,6 mln. eurų už pastatų griovimą būsimosios 850 vietų Ledo arenos statybvietėje. 1,6 mln. eurų sutaupyta ir vykdant Šilutės plento atkarpos rekonstrukcijos darbus, o daugiau kaip milijonas – įgyvendinant kelių infrastruktūros projektą ties Jūrininkų prospektu.
Šie pinigai neliks nepanaudoti – jie bus skiriami kitiems planuojamiems projektams, kad Klaipėda toliau gražėtų, atsinaujintų ir taptų dar patogesnė tiek klaipėdiečiams, tiek miesto svečiams. Kaip pabrėžia Klaipėdos miesto meras, tai yra aiškus atsakingo valdymo rezultatas.
„Svarbiausia, kad kiekvienas sutaupytas euras grįžta miestui. Už jį galime padaryti daugiau – atnaujinti viešąsias erdves, modernizuoti infrastruktūrą, kurti patrauklią aplinką gyvenimui ir investicijoms. Tai – mūsų visų bendras laimėjimas“, – pabrėžia Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus.
Istoriškai didžiausias biudžetas, rekordinis mokesčių surinkimas ir sėkmingai įgyvendinami projektai rodo, kad Klaipėda ne tik sparčiai žengia pirmyn, bet ir tą daro atsakingai, užtikrindama miesto augimą ir plėtrą..
