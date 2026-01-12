Paaiškėjo, kas sieka nepriklausomos elektros tiekėjos licencijos

Anot jo, įmonė pernai gruodžio pradžioje pateikė prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT).
„Norime dirbti, norime uždirbti, norime padaryti buitiniams vartotojams, kad (jiems – BNS) būtų elektra šiek tiek pigesnė, būtų didesnis pasirinkimas“, – BNS sakė R. Dumčaitis.
Jis tikino, kad įmonė vartotojams galėtų pasiūlyti maždaug 10 proc. mažesnę elektros kainą nei šiuo metu vyrauja rinkoje, nes ji perka elektrą tik iš atsinaujinančių šaltinių.
„Labiausiai skiriamės tuo (nuo kitų nepriklausomų tiekėjų – BNS), kad mes naudojam tiktai atsinaujinančią elektros energiją ir matom plačias galimybes šiek tiek kainą sumažinti buitiniams vartotojams“, – kalbėjo R. Dumčaitis.
„Vėjomainos“ vadovo skaičiavimais, jei VERT patenkintų prašymą, buitiniai vartotojai galėtų sudaryti apie penktadalį bendrovės apyvartos: „Aš įsivaizduoju, pardavimai (buitiniams vartotojams – BNS) užims 20 proc. apyvartos, ne daugiau. Vis tiek elektra parduodama biržoje, dalis komerciniams vartotojams.“Šiuo metu įmonė visą iš įvairių gamintojų nupirktą elektrą parduoda biržoje. Be to, jos akcininkė, R. Dumčaičio valdoma įmonė „Vėjo jėgainių projektai“ turi 3 MW vėjo elektrinių pajėgumų, šiuo metu statomas 8,5 MW vėjo parkas Tauragėje.
Anot įmonės vadovo, „Vėjomaina“ artimiausiais metais planuoja sparčią plėtrą – šiuo metu ji superka apie 100 megavatvalandžių (MWh) elektros per valandą, tačiau jau iki vasaros pajėgumus tikisi padidinti iki 500 MWh, o per dvejus metus – iki 2 tūkst. MWh.
Įmonė įregistruota prieš šešerius metus ir iki 2024 metų pabaigos nėra gavusi jokių pajamų ir pelno, rodo jos ataskaitos Registrų centui. R. Dumčaičio teigimu, prekiauti elektra ji pradėjo tik 2025 metais.
Tuo metu R. Dumčaičio valdomų „Vėjo jėgainių projektų“ pajamos 2024 metais siekė 389 tūkst. eurų – 2,2 karto daugiau nei 2023 metais (174 tūkst. eurų), įmonė uždirbo 194 tūkst. grynojo pelno – 1,5 karto daugiau (127 tūkst. eurų), rodo Registrų centro duomenys.
Kaip rašė BNS, VERT pirmininkas Renatas Pocius pirmadienį Seimo ekonomikos posėdyje pranešė, kad tarnyba nagrinėja neįvardijamos įmonės prašymą tapti ketvirta nepriklausoma elektros tiekėja buitiniams vartotojams.
Šiuo metu Lietuvoje yra trys nepriklausomi elektros tiekėjai: „Elektrum Lietuva“, „Enefit“ ir „Ignitis“. Be to, „Ignitis“ yra ir visuomeninis tiekėjas – jo kainas reguliuoja VERT.
Dėl energetinės krizės bei nepriklausomiems tiekėjams sugriežtintų reikalavimų 2023 metais iš liberalizuojamos rinkos pasitraukė du smulkūs jos dalyviai – „Birštono elektra“ bei „EGTO energija“, o finansinės sankcijos buvo skirtos ir 2022 metais įsipareigojimų klientams nesugebėjusiai vykdyti ir veiklą nutraukusiai „Perlas Energijai“.
