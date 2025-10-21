LEA: fiksuotos 12 mėn. elektros kainas didino vienas tiekėjas

Agentūros duomenimis, siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai nepakito, o siūlomus 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus iki 0,4 proc. didino vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,250 euro (viena laiko zona) ir 0,240 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,253 euro (viena laiko zona) ir 0,243 euro (dvi laikos zonos).
Šiuo metu 8 mėn., 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,295 euro ir yra 1,7 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,290 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 Eur/kWh – 5,8 proc. didesnė už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,226 Eur/kWh.
Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
