Ministerija atsakė: ar Rusijos koncernas gaus licenciją išgauti naftą netoli Kuršių nerijos?

„Ministerija iš Rusijos institucijų nėra gavusi oficialios informacijos apie planuojamą „Nadežda“ naftos telkinio eksploatavimą ar su šiuo projektu susijusius sprendimus. Ministerija taip pat neturi oficialių šiuos planus patvirtinančių dokumentų ir jai nebuvo pateikta informacija apie galimą projekto tarpvalstybinį poveikį aplinkai ar siūlyta dalyvauti tokio poveikio vertinimo procedūrose“, – komentare ELTAI teigia Aplinkos ministerija.
Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantei ar naftos išsiliejimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas.
Ministerijos teigimu, šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus.
„Nustačius naftos ar kitų kenksmingų medžiagų išsiliejimą (Lietuvos – ELTA) jūros rajone, būtų reaguojama pagal galiojantį nacionalinį teisinį reguliavimą“, – rašoma komentare.
AAD: nėra pagrindo teigti, kad bendrovė nesilaikys reikalavimų
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) sako neturintis pagrindo iš anksto teigti, kad bendrovė nesilaikys jai taikomų reikalavimų.
„Tačiau departamentas taip pat negali garantuoti už kitos valstybės jurisdikcijoje veikiančio operatoriaus veiksmus. Galimos rizikos turi būti valdomos atsižvelgiant į išduotų leidimų sąlygas, atliktą rizikos vertinimą, taikomas kontrolės ir avarijų prevencijos, likvidavimo priemones“, – komentare Eltai teigia departamentas.
Anot AAD, naftos išsiliejimas Baltijos jūroje galėtų turėti reikšmingą poveikį jūrų ekosistemoms ir pakrantei.
„Naftos teršalai gali paveikti vandens organizmus, žuvis, jūros paukščius, pakrančių buveines ir augaliją. Ypač jautri šiuo požiūriu yra Kuršių nerijos pakrantė – saugoma ir aplinkosauginiu požiūriu vertinga teritorija“, – rašoma AAD komentare.
AAD teigimu, taršos mastas ir jos poveikis priklausytų nuo išsiliejusios naftos kiekio, avarijos vietos, meteorologinių ir hidrodinaminių sąlygų, taip pat nuo to, kaip greitai būtų imtasi taršos lokalizavimo ir likvidavimo veiksmų.
„Lietuva yra pasirengusi reaguoti į taršos incidentus Lietuvos atsakomybės zonoje. Reagavimą į tokius incidentus reglamentuoja (…) patvirtintas Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planas“, – tikina departamentas.
Jeigu incidentas paveiktų Lietuvos teritoriją ar vandenis, institucijos pažymi, jog būtų svarbus tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir operatyvus informacijos perdavimas tarp atsakingų institucijų.
Kaip rašė „Verslo žinios“, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais, „Lukoil“ iki šių metų pabaigos turėtų gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį „Nadežda“ Baltijos jūroje.
Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos, bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes numatyta teritorija ribojasi su nacionaliniu parku.
Tačiau, kaip skelbiama, neseniai telkinys „Nadežda“ buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono.
Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinio Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar ji ribosis su Baltijos jūros akvatorija, todėl „Nadežda“ į apsaugos zoną nepateks.
Skelbiama, jog, naftos ir dujų paslaugų asociacijos duomenimis, per metus Kaliningrado srities sausumos ir jūros teritorijose „Lukoil“ išgauna apie 0,5 mln. tonų naftos, iš viso regione yra 40 naftos telkinių, iš jų 7 Baltijos jūroje.
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