„LTG Link“ į šį projektą investuos 60–75 mln. eurų

Naujieji regioniniai traukiniai bus pritaikyti „Rail Baltica“ vėžei ir atitiks tiek tarptautinius, tiek nacionalinius infrastruktūros techninius reikalavimus. Juose bus įrengta apie 200 sėdimų vietų, pirmos ir antros klasės vagonai, specialios zonos dviračiams, taip pat patogumai keleiviams su negalia.
Maksimalus traukinių greitis sieks 200 kilometrų per valandą.
Įgyvendindama šį projektą, „LTG Link“ bendradarbiaus su Latvijos „Vivi“ ir Estijos „Elron“ vežėjais, su kuriais jau pasirašytas ketinimų susitarimas.
Nors traukiniai bus techniškai identiški, kiekvienas operatorius turės savo atskirą riedmenų parką, skirsis spalviniai ir dizaino elementai, atspindintys atskirtus prekės ženklus.
Apie planus įsigyti iki penkių naujų greitųjų keleivinių traukinių susisiekimui šalies viduje būsimu geležinkeliu „Rail Baltica“ ketvirtadienį pranešė ir Estijos keleivių pervežimo geležinkeliais operatorė „Elron“.
Jos pranešime nurodoma, kad numatoma tokio pirkimo, kurį tikimasi paskelbti rudenį, kaina siektų 60–75 mln. eurų, neskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio.
BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.
Lietuva iki liepos buvo užsitikrinusi 1,6 mlrd. eurų paramos projektui iki 2030 metų, o papildomai siekiama gauti dar 4 mlrd. eurų.
