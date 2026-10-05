LRT skelbia 1,3 mln. eurų vertės pirkimą: ruošiasi Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai

Didžiausia planuojama pirkimo vertė siekia apie 1,3 mln. eurų (be PVM).
Vykdant tarptautinį pirkimą ketinama įsigyti papildomus pajėgumus, kurių LRT pati neturi arba galėtų pritrūkti.
„Papildomos paslaugos būtų pasitelkiamos tuomet, kai vienu metu reikėtų aptarnauti kelias renginių vietas, kai renginio mastui ar formatui nepakaktų LRT turimos technikos ar personalo, kai LRT kūrybiniai darbuotojai būtų užimti kitais filmavimais ir transliacijomis, nenumatytais atvejais, pavyzdžiui, sugedus vienai iš LRT kilnojamųjų televizijos stočių“, – pranešime nurodė LRT.
Pažymima, kad papildomos paslaugos taip pat galėtų būti reikalingos, jei pirmininkavimo renginiai sutaptų su kitais svarbiais įvykiais ar valstybinėmis šventėmis, kurių filmavimą ir transliavimą LRT turi užtikrinti savo auditorijai, arba jei LRT kilnojamosios televizijos stotys ir techninis personalas tuo metu aptarnautų pirmininkavimo renginius ir dėl to šių pajėgumų nepakaktų pačios LRT renginiams ar programoms filmuoti ir transliuoti.
Pirkimą LRT vykdys įgyvendindama su Užsienio reikalų ministerija sudarytą bendradarbiavimo sutartį ir atlikdama Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pagrindinio transliuotojo funkcijas.
Už užsakytas papildomas paslaugas teikėjams tiesiogiai atsiskaitys URM iš Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirtų biudžeto lėšų. LRT už televizinio aptarnavimo paslaugas pajamų negaus.
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