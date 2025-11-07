„Linavos“ viceprezidentas: laukiame valdžios sprendimo

Anot jo, Lietuvai kreipusis į Baltarusijos pasienio tarnybas, kad vilkikai būtų įleisti per uždarytą Šalčininkų punktą gautas atsakymas, kad Baltarusijos pasieniečiai pasiruošę atverti šį punktą, todėl, pasak O. Tarasovo, dabar reikia Vyriausybės patvirtinimo.
„Šiandien išsiaiškinome, kad tai yra žemutinio lygio, Lydos apskrities pasienio (punkto – BNS) sutikimas, kuriuo (Baltarusijos – BNS) pasieniečiai sutinka atnaujinti visą punkto darbą. Kaip man pasakė, kamuoliukas mūsų pusėje. Po šio valdžios susitikimo (Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio penktadienį – BNS) bus priimtas sprendimas, ar Lietuva sutinka atidaryti postą“, – BNS teigė O. Tarasovas.
Kaip BNS ketvirtadienį teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, Lietuvos institucijos tariasi, kad Šalčininkų punktas būtų atvertas tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams.
