 „Linavos“ viceprezidentas: laukiame valdžios sprendimo

„Linavos“ viceprezidentas: laukiame valdžios sprendimo

2025-11-07 12:41
Evelina Paškovskytė (BNS)

Toliau ieškant sprendimų, kaip grąžinti tūkstančius Baltarusijoje įstrigusių Lietuvos vilkikų ir puspriekabių nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas teigia, kad sprendimas dėl Šalčininkų pasienio punkto atidarymo vilkikams yra Lietuvos rankose.

„Linavos“ viceprezidentas: laukiame valdžios sprendimo
„Linavos“ viceprezidentas: laukiame valdžios sprendimo / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Anot jo, Lietuvai kreipusis į Baltarusijos pasienio tarnybas, kad vilkikai būtų įleisti per uždarytą Šalčininkų punktą gautas atsakymas, kad Baltarusijos pasieniečiai pasiruošę atverti šį punktą, todėl, pasak O. Tarasovo, dabar reikia Vyriausybės patvirtinimo.

„Šiandien išsiaiškinome, kad tai yra žemutinio lygio, Lydos apskrities pasienio (punkto – BNS) sutikimas, kuriuo (Baltarusijos – BNS) pasieniečiai sutinka atnaujinti visą punkto darbą. Kaip man pasakė, kamuoliukas mūsų pusėje. Po šio valdžios susitikimo (Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio penktadienį – BNS) bus priimtas sprendimas, ar Lietuva sutinka atidaryti postą“, – BNS teigė O. Tarasovas.

Kaip BNS ketvirtadienį teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, Lietuvos institucijos tariasi, kad Šalčininkų punktas būtų atvertas tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams.

Šiame straipsnyje:
Linava
prezidentas
asociacija
vežėjai
vilkikai
baltarusija
Šalčininkų punktas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų