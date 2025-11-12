„Linavos“ viceprezidentas: kol kas mes nuraminome vežėjus, bet...

„Kol kas mes nuraminome vežėjus ir vis dėlto esame linkę į dialogą ir norime dialogo su valdžia. Tikimės, kad bus priimti reikalingi sprendimai, kurie leistų tą įtampą sumažinti ir išspręsti tuos klausimus. Sudaryta (asociacijos – BNS) darbinė grupė, kuri toliau koordinuos kitus veiksmus“, – BNS trečiadienį teigė Olegas Tarasovas.
Anot jo, situacija yra labai įtempta ir jeigu Vyriausybė neįsiklausys į vežėjų problemas, „Linava“ negarantuoja, kad kiti, ne jos vežėjai nerengs protesto akcijų.
„Neatsakome už tai, kad vežėjai patys nieko neorganizuos (...). Emocijos buvo labai stiprios, buvo labai daug triukšmo, aš niekada dar nebuvau tiek emocijų išgirdęs iš vežėjų, nors mes visokių esame turėję sunkumų“, – teigė O. Tarasovas.
Trečiadienį premjerei Ingai Ruginienei pareiškus, kad verslo reakcija yra perdėta bei nesąžininga, „Linavos“ viceprezidentas sako, kad vežėjams nelieka kito pasirinkimo.
„Kaip mes per aštriai reaguojam? Mes turime labai dideles dabar problemas, nes mūsų mašinos yra areštuotos, reikia mokėti po 120 eurų per dieną už kiekvieną mašiną. Dabar ir mūsų, ir Baltarusijos pusė pripažįsta, kad yra strigę 1,1 tūkst. vilkikų, kurie yra varomi į aikšteles“, – BNS aiškino O. Tarasovas.
Jo teigimu, be to, kad Lietuvos vilkikai negali grįžti namo, dabar viena didžiausių problemų yra jų didelis apmokestinimas – vien už tai per 10 dienų už visus vilkikus reikės sumokėti apie 1 mln. eurų ES sankcionuotai Baltarusijos įmonei „Beltamozhservice“.
„Dabar, jei ir atgautume savo mašinas, reikia sumokėti šiai įmonei už stovėjimą aikštelėse. Kaip tai gali padaryti Lietuvos įmonės? Juk ten Lietuvos krovininiai automobiliai. Šis klausimas buvo užduotas (...), o valdžios atstovai sako, kad „mes pagalvosime“, – BNS sakė asociacijos viceprezidentas.
„Kaip mes tuos pinigus sumokėsim? Nes jeigu tu moki įmonei, kuriai taikomos sankcijos, tai mums bus atitinkamos sankcijos iš Europos“, – pridūrė O. Tarasovas.
Anot jo, vežėjai reikalauja valdžios nurodymų, kaip verslui elgtis šiose situacijoje: „Ar galėtų jie negilinti tos krizės ir greičiau spręsti klausimą, kol mes turime sumokėti po kelis šimtus už mašiną, o ne sumą už 20 dienų?“
Autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
Antradienį Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“ skelbė, kad apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas trečiadienį pranešė, kad Baltarusijos pasienio vadovas informavo Lietuvą, jog nesutinka leisti Lietuvos vilkikams grįžti per laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
