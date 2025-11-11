 „Linavos“ prezidentas apie išsekusią kantrybę: vežėjai pikti, neatmeta galimybės blokuoti kelius

„Linavos“ prezidentas apie išsekusią kantrybę: vežėjai pikti, neatmeta galimybės blokuoti kelius

2025-11-11 12:27
Evelina Paškovskytė (BNS)

Baltarusijai neišleidžiant maždaug tūkstančio ten įstrigusių Lietuvos vilkikų, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linavos“ prezidentas teigia neatmetantis, jog Lietuvoje likę vairuotojai blokuos kelius.

Erlandas Mikėnas
Erlandas Mikėnas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Vis dėlto Erlandas Mikėnas sako, kad asociacija nesiekia imtis kraštutinių priemonių, tačiau, anot jo, vežėjai yra pikti ir apie tai spręs trečiadienį kongrese.

„Nuo manęs šis sprendimas nepriklauso, rytoj mes turime visuotinį narių susitikimą – kongresą ir jaučiame vežėjų nuotaikas. Yra pasiūlymų kelių blokavimui ir panašioms akcijoms“, – BNS antradienį sakė E. Mikėnas.

„Mes raminame, aiškiname, bet nesu garantuotas, ką rytoj aukščiausias asociacijos valdymo organas priims“, – pridūrė jis.

Lietuvai pirmadienio vakarą pakartotinai kreipusis į Minską, kad būtų atverti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai Lietuvos vežėjams, E. Mikėnas netiki, kad Baltarusija leis vežėjams grįžti namo.

„Nebūkime juokingi ir nesitikėkime. Žinant, kaip aš vadinu, tokių valstybių terorisčių mentalitetą, nesitikėkime jokių nuolaidų. Kol nebus atidaryta siena, tol vilkikai neišvažiuos“, – BNS teigė asociacijos prezidentas.

„Pilnai tikiu, kad tos transporto priemonės, kurios nevažiuos į stovėjimo aikšteles, bus konfiskuotos“, – sakė E. Mikėnas.

Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti.

BNS rašė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

Šiame straipsnyje:
Linava
prezidentas
Lietuvos vežėjai
baltarusija
keliai
boikotas
Erlandas Mikėnas

Nuomonė
Veiksmas turi atoveiksmį - galit patys nukentėti blokuodami kelius - gal kas padangas pradurs, tentą supjaustis ar pakurs vilkikus. Tad nepermeskite savo pačių sukurtų problemų (valdžia juk ragino ten nevažiuoti, bet...pinigas kvepia) ant nekaltų žmonių pečių.
1
0
O ar ne patys vežėjai kalti? Juk žinote kad ten teroristinė valstybė,bet biznis yra biznis ar ne taip?
4
0
??
Lietuvoje blokuosite, ar Baltarusijoje? Kadangi esate idiotai, tai turbūt Lietuvoje?
2
0
Visi komentarai (5)

