„Linavos“ prezidentas apie išsekusią kantrybę: vežėjai pikti, neatmeta galimybės blokuoti kelius

Vis dėlto Erlandas Mikėnas sako, kad asociacija nesiekia imtis kraštutinių priemonių, tačiau, anot jo, vežėjai yra pikti ir apie tai spręs trečiadienį kongrese.
„Nuo manęs šis sprendimas nepriklauso, rytoj mes turime visuotinį narių susitikimą – kongresą ir jaučiame vežėjų nuotaikas. Yra pasiūlymų kelių blokavimui ir panašioms akcijoms“, – BNS antradienį sakė E. Mikėnas.
„Mes raminame, aiškiname, bet nesu garantuotas, ką rytoj aukščiausias asociacijos valdymo organas priims“, – pridūrė jis.
Lietuvai pirmadienio vakarą pakartotinai kreipusis į Minską, kad būtų atverti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai Lietuvos vežėjams, E. Mikėnas netiki, kad Baltarusija leis vežėjams grįžti namo.
„Nebūkime juokingi ir nesitikėkime. Žinant, kaip aš vadinu, tokių valstybių terorisčių mentalitetą, nesitikėkime jokių nuolaidų. Kol nebus atidaryta siena, tol vilkikai neišvažiuos“, – BNS teigė asociacijos prezidentas.
„Pilnai tikiu, kad tos transporto priemonės, kurios nevažiuos į stovėjimo aikšteles, bus konfiskuotos“, – sakė E. Mikėnas.
Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti.
BNS rašė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
