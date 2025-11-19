„Lidl“ kviečia prisijungti prie naujų parduotuvių komandų: naujokams – solidžios premijos

„Lidl Lietuva“ naujų komandos narių ieško įvairioms pozicijoms: pardavėjo, pamainos vadovo. Prie komandos kviečiami prisijungti ir tie, kurie panašaus darbo patirties dar neturi – prieš darbo startą visi nauji darbuotojai teorinių ir praktinių žinių semsis išsamiuose mokymuose.
Norintiems prisijungti prie komandos, užtenka užpildyti paraiškos formą „Lidl“ karjeros portale karjera.lidl.lt. Su atrinktais kandidatais susisieks įmonės atstovai. Turintys klausimų dėl „Lidl“ atrankos, taip pat gali kreiptis el. pašto adresu [email protected].
Susipažinti su darbo pozicijomis „Lidl“ galima čia: pardavėjas (-a) naujai atidaromoje parduotuvėje Kaune (Taikos pr.) (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS), pamainos vadovas (-ė) naujai atidaromoje parduotuvėje Kaune (Taikos pr.) (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS), pardavėjas (-a) naujoje parduotuvėje Garliavoje (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS), pamainos vadovas (-ė) naujoje parduotuvėje Garliavoje (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS).
Siūlo konkurencingą atlyginimą
Visiems savo komandos nariams žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ siūlo itin konkurencingą atlyginimą. Naujausiais portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, trečiąjį šių metų ketvirtį „Lidl Lietuva“ vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius darbuotojams siekė 2356,78 euro ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų, prekiaujančių maisto produktais.
Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
Be to, „Lidl Lietuva“ darbuotojų finansinį saugumą užtikrina ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kas mėnesį visiems darbuotojams suteikia „Lidl“ korteles, už kurias jie gali įsigyti prekių visose „Lidl“ parduotuvėse.
Taip pat naujų „Lidl“ parduotuvių Kaune ir Garliavoje darbuotojams numatytas papildomas 600 eurų priedas: po pirmojo mėnesio jie gaus 200 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę, o po trijų ir šešių mėnesių – dar po 200 eurų piniginę premiją (neatskaičius mokesčių).
Išskirtinis dėmesys darbuotojų fizinei ir emocinei sveikatai
„Lidl“ daug dėmesio skiria ir papildomoms naudoms, kurių viena pagrindinių yra komandos narių tobulėjimo bei karjeros galimybės. Toks požiūris lėmė, kad jau septintus metus iš eilės „Lidl“ pripažintas geriausiu darbdaviu Lietuvoje ir visoje Europoje – įmonė pelnė prestižinius „Top Employer 2025 Lietuva“ ir „Top Employer 2025 Europe“ sertifikatus.
Ne mažiau svarbus įmonės „Lidl Lietuva“ prioritetas yra darbuotojų sveikata. Tiek esamiems, tiek naujai prisijungiantiems „Lidl“ komandos nariams po bandomojo laikotarpio suteikiamas ir papildomas sveikatos draudimas. Šaltuoju sezonu komandos nariai ir jų vaikai iki 14 metų gali nemokamai pasiskiepyti nuo gripo. Be to, kiekvieną rudenį darbuotojams skiriami kruopščiai atrinkti imunitetą stiprinantys vitaminų bei maisto papildų rinkiniai. Šiemet jų išdalinta beveik 3000 vienetų.
Papildomai rūpinamasi ir emocine darbuotojų gerove – visi „Lidl“ darbuotojai gali apsilankyti gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansuose ir pasinaudoti specialia konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri suteikia galimybę komandos nariams ir jų artimiesiems pasikonsultuoti su specialistais teisiniais, asmeniniais ar finansiniais klausimais.
Palaikyti gerą „Lidl“ komandos savijautą visus metus padeda ir įvairios šventės bei dovanos „Lidl“ darbuotojams ir jų artimiesiems. Rugsėjo 1-osios proga komandos narių vaikai sulaukia dovanų sklandžiai mokslo metų pradžiai, o Kalėdų proga darbuotojams ir jų atžaloms taip pat įteikiamos šventinės dovanos. Šiemet, kaip ir kasmet, „Lidl“ nedirbs pirmąją šv. Kalėdų dieną – gruodžio 25-ąją ir Naujųjų metų dieną – sausio 1-ąją, todėl per didžiąsias metų šventes prekybos tinklo „Lidl“ darbuotojai galės visą dėmesį skirti savo šeimai ir artimiesiems. Parduotuvės taip pat dirbs trumpiau ir Kūčių vakarą bei Naujųjų metų išvakarėse.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.
(be temos)
(be temos)
(be temos)