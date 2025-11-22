Kaunas gyvena šventiniu laukimu: Rotušės aikštėje atsiskleidžia Kalėdų eglės paslaptis

Jei dar savaitės pradžioje galėjome spėlioti, kaip atrodys Kauno eglė, šeštadienio popietę neliko jokios paslapties – ant įspūdingo dydžio žaliaskarės šakų lingavo daugiau nei 140 rankų darbo žaisliukų ir specialiai sukurtų 3D ir 2D ornamentų. Šįvakar Kalėdų medį apšvies apie 26 tūkst. lempučių. Šoninį ornamentą – dar 6 tūkst. LED švieselių.
„Mačiau generalinę repeticiją. Eglė švies įvairiomis spalvomis. Asmeniškai man labai patiko“, - kaunietė Viltė akimis lydėjo darbininkus, Rotušės aikštėje ridenančius laidų rites ir besiruošiančius vakaro kulminacijai.
Pastarąją, kad išvengtų spūsčių, Viltė planavo stebėti iš namų. Tuo metu prie eglės žadėjo ateiti sekmadienį arba dar po poros dienų, kai atslūgs smalsuolių srautai.
„Niekada nesupratau tų kalėdinių eglių varžytuvių. Man jos visos gražios, nesvarbu, kreivos ar tiesios, aukštos ar žemesnės, puoštos popieriniais ar stikliniais žaisliukais. Kalbant apie šiųmetę eglutę, gal ką ir keisčiau, bet ar tai svarbu?“ – Viltė buvo linkusi džiaugtis, o ne kritikuoti.
Jai antrino kaunietė Žaneta, šeštadienio popietę prie eglės atėjusi kartu su savo anūku. Moteris žavėjosi šoniniais ornamentais, tuo metu jai į ranką įsikibęs šešiametis – skambučiais, kokius turi ir Kalėdų Senelio elniai.
„Labai graži eglutė. Taip, močiute?“ – berniukui laukiant patvirtinimo, Žaneta linktelėjo galvą.
Eglė švies įvairiomis spalvomis.
Kauno žaliaskarė patiko ne visiems. Antai, pusamžių kauniečių porai kliuvo jos šoniniai ornamentai. Jų įsitikinimu, LED švieselės įrėmino ir suspaudė eglę, kurios grožį kaip tik reikėjo pabrėžti.
„Eglė pati iš savęs ypatinga. Kam čia reikėjo tų ornamentų?“ – pečiais gūžčiojo sutuoktiniai.
Atsitiktinai pro Rotušės aikštę ėjęs Rapolas, akis į eglutę kilstelėjo tik sulaukęs klausimo, kaip vertina šiųmetį Kalėdų medį. Suraukęs antakius garbaus amžiaus vyras nedaugžodžiavo.
„Aš nesuprantu šito meno. Vaikystėje puošiau eglę obuoliais, saldainiais, o dabar kuo įmantriau visi stengiasi“, – galutinis Rapolos verdiktas buvo nepalankus Kauno žaliaskarei. Nepatiko vyrui ir kupolai Rotušės aikštėje. Jei ankstesniais metais juose buvo galima akis paganyti į suvenyrus ir kitus kalėdinius niekučius, dabar visuose siūlomas tik maistas: karštos spurgos, meduoliai, saldainiai ir gėrimai.
„Šventę daro per skrandžius“, – Rapolas mojo ranka.
Prekybininkai tikino, kad tokių niurzgų – vienetai. Anot jų, keliems žmonėms užkliuvo kainos, kitiems – per mažos porcijos, tačiau dauguma lankytojų viską vertina palankiai.
„Nors prekybą ką tik pradėjome, žmonių jau sulaukėme nemažai. Tikimės, kad visas gruodis bus toks pats gausus“, – sakė kalėdinių saldėsių prekeiviai.
