Sparčiai daugėja darbo pasiūlymų

„Kalėdos į darbo rinką ateina gerokai anksčiau, negu iškrenta pirmasis sniegas. Tai ir šiais metais stebime iš tikrųjų tą pačią tendenciją. Rugsėjo mėnesį jau pasirodė pirmieji skelbimai, kviečiantys įsidarbinti asmenis, norinčius padėti ruoštis šventiniam laikotarpiui. Tačiau rugsėjo mėnesį tokių laisvų darbo vietų buvo ne tiek ir daug – tik kelios dešimtys. Tiesa, per spalio mėnesį tokių laisvų darbo vietų atsirado jau per 100“, – šnekėjo Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
G. Sinkevičė įvardijo pagrindines darbo vietas.
„Pagrindinės darbo vietos, kurios registruojamos Užimtumo tarnyboje, kviečiančios dirbti žmones, tai yra eglių šakų karpymas, dovanų pakavimas, dekoravimas ir darbas mugėse. Tai turbūt tokios pagrindinės ir ryškiausios darbo vietos.“
Anot pašnekovės, dažniausiai tokiose laisvose darbo vietose įsidarbina jauni asmenys.
„Atlyginimų, kurie mokami šiems žmonėms, ateinantiems dirbti į šias laisvas darbo vietas, minimalus darbo užmokestis svyruoja nuo 1 100 iki 1 400 eurų“, – teigė G. Sinkevičė.
Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja pridūrė, kad kiekvienais metais stebi tą pačią tendenciją.
„Rugsėjo–spalio mėnesiais mes tikrai pradedame stebėti registruojamas laisvas darbo vietas, būtent kalėdinei atmosferai palaikyti, šventinei nuotaikai kurti. Iš tikrųjų tos laisvos darbo vietos, registruojamos Užimtumo tarnyboje, yra labai panašios – jų nei daugiau, nei mažiau šiais metais. Panašiai per mėnesį užregistruojama apie šimtą ir daugiau laisvų darbo vietų“, – sakė G. Sinkevičė.
Anot G. Sinkevičės, ta tendencija išlieka labai panaši kaip ir praėjusiais metais.
„Galbūt šiais metais net ir daugiau šiek tiek tų laisvų darbo vietų buvo registruota. Žodžiu, tas kalėdinis laikotarpis tikrai labai aiškiai pasimato rugsėjo–spalio mėnesiais, mes jau pradedame stebėti, kad Kalėdos ateina ir pas mus – į darbo rinką“, – nurodė Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja.
(be temos)