Ratuoti Kalėdų Seneliai vėl neš džiaugsmą Kaune

Kauną ratuoti Kalėdų Seneliai užplūs gruodžio 20 d., šeštadienį.
„Turėkite saldainių, dovanų ir gerą nuotaiką“, – pranešė akcijos organizatoriai.
Raudondvario pl. 161 jie kvies susirinkti 11 val., kelionės pradžia – 11.45 val.
Toliau jie judės link Rotušės aikštės – Jurbarko g., Jonavos g. bei A. Jakšto g.
Atvykę į Rotušės aikštę Kalėdų Seneliai toliau miestiečius džiugins A. Jakšto gatvėje, pravažiuos Šv. Gertrūdos ir E. Ožeškienės gatves.
Vienybės aikštėje jie darys 20 minučių sustojimą.
Po to Kalėdų Senelius kauniečiai išvys K. Donelaičio g., Vytauto pr., Čiurlionio g., Tunelio g. , Baršausko g, Kovo 11-osios g., Savanorių pr.
Savanorių pr. greito maisto restorane „McDonald's“ vėl planuojamas 20 minučių sustojimas.
Vėliau Kalėdų Seneliai judės Tvirtovės al., Nuokalnės g., per Varnių tiltą leisis į Neries krantinę.
„Kartų namuose“ jie perduos dovanėles.
Tada grįš į Raudondavrio pl. per A. Kriščiukaičio g. ir Jurbarko g.
