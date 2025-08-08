Kokybiški ir saugūs ledai: kaip juos atpažinti?

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena: renkantis ledus reikėtų vadovautis ne vien skoniu ar patrauklia pakuote, bet ir įvertinti produkto kokybę bei laikymo sąlygas.
VMVT siūlo pirmiausia atkreipti dėmesį į:
- Formą ir paviršių: jei ledai praradę formą, tai gali reikšti, kad jie galėjo būti atšildyti, o tai turi įtakos jų saugumui.
- Skonį ir konsistenciją: kokybiški ledai neturi turėti ledo kristaliukų, nepageidaujamo kvapo ar pašalinių skonių. Pieniškų, vaisinių ir kitų rūšių ledų, ne riebesnių nei 30 proc., konsistencija gali būti panaši į sniegą.
- Spalvą: vienoda, būdinga ledų rūšiai; vaisinių, pieniškų ledų su vaisių, uogų ir riešutų priedais spalva gali būti nevienoda – gali būti matomos vaisių, uogų ir riešutų kruopelės.
- Galiojimo terminą: visuomet pasitikrinkite, ar produktas dar tinkamas vartoti.
- Sudėtį: verta žinoti, kad:
- Plombyras, grietininiai ir pieniški ledai gaminami tik iš pieno ir jo sudedamųjų dalių.
- Sorbetai – iš vaisių ar jų sulčių, be pieno, tinka žmonėms, vengiantiems laktozės ar gyvūninės kilmės produktų.
- Šerbeto sudėtyje yra riebalų, todėl šie ledai švelnios, kreminės konsistencijos.
- Valgomieji ledai (be konkretaus pavadinimo) gali turėti įvairių papildomų medžiagų – atidžiai skaitykite ženklinimo etiketę.
- Riebalų kiekį: kuo daugiau riebalų (grietinėlės) – tuo ledai kremiškesni, sodresnio skonio.
- Laikymo sąlygas: valgomieji ledai gali būti laikomi žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip –18 °C), iki dvejų metų. Tačiau, jei temperatūra svyruoja, gali pakisti baltymų ir riebalų struktūra, kas paveikia produkto saugumą. Greitas ledų užšaldymas iki –18 °C padeda išvengti bakterijų dauginimosi ir pailgina ledų saugojimo laiką iki 70 procentų.
Rinkdamiesi ledus parduotuvėje ar kavinėje, neskubėkite – įvertinkite jų išvaizdą, tekstūrą, sudėtį ir galiojimo terminą. Kokybiškai pagaminti ir tinkamai laikomi ledai – tai ne tik skanus, bet ir saugus pasirinkimas.
