 Kokybiški ir saugūs ledai: kaip juos atpažinti?

2025-08-08 14:27
Pranešimas spaudai

Valgomieji ledai – vienas populiariausių vasaros skanėstų, kuriam sunku atsispirti karštomis dienomis. Vis dėlto svarbu žinoti, kad tai ne tik malonumas, bet ir maisto produktas, kurio kokybei ir saugumui būtina skirti dėmesio.

Kokybiški ir saugūs ledai: kaip juos atpažinti? / Freepik.com nuotr.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena: renkantis ledus reikėtų vadovautis ne vien skoniu ar patrauklia pakuote, bet ir įvertinti produkto kokybę bei laikymo sąlygas.

VMVT siūlo pirmiausia atkreipti dėmesį į:

  • Formą ir paviršių: jei ledai praradę formą, tai gali reikšti, kad jie galėjo būti atšildyti, o tai turi įtakos jų saugumui.
  • Skonį ir konsistenciją: kokybiški ledai neturi turėti ledo kristaliukų, nepageidaujamo kvapo ar pašalinių skonių. Pieniškų, vaisinių ir kitų rūšių ledų, ne riebesnių nei 30 proc., konsistencija gali būti panaši į sniegą.
  • Spalvą: vienoda, būdinga ledų rūšiai; vaisinių, pieniškų ledų su vaisių, uogų ir riešutų priedais spalva gali būti nevienoda – gali būti matomos vaisių, uogų ir riešutų kruopelės.
  • Galiojimo terminą: visuomet pasitikrinkite, ar produktas dar tinkamas vartoti.
  • Sudėtį: verta žinoti, kad:
    • Plombyras, grietininiai ir pieniški ledai gaminami tik iš pieno ir jo sudedamųjų dalių.
    • Sorbetai – iš vaisių ar jų sulčių, be pieno, tinka žmonėms, vengiantiems laktozės ar gyvūninės kilmės produktų.
    • Šerbeto sudėtyje yra riebalų, todėl šie ledai švelnios, kreminės konsistencijos.
    • Valgomieji ledai (be konkretaus pavadinimo) gali turėti įvairių papildomų medžiagų – atidžiai skaitykite ženklinimo etiketę.
  • Riebalų kiekį: kuo daugiau riebalų (grietinėlės) – tuo ledai kremiškesni, sodresnio skonio.
  • Laikymo sąlygas: valgomieji ledai gali būti laikomi žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje  kaip –18 °C), iki dvejų metų. Tačiau, jei temperatūra svyruoja, gali pakisti baltymų ir riebalų struktūra, kas paveikia produkto saugumą. Greitas ledų užšaldymas iki –18 °C padeda išvengti bakterijų dauginimosi ir pailgina ledų saugojimo laiką iki 70 procentų.

Rinkdamiesi ledus parduotuvėje ar kavinėje, neskubėkite – įvertinkite jų išvaizdą, tekstūrą, sudėtį ir galiojimo terminą. Kokybiškai pagaminti ir tinkamai laikomi ledai – tai ne tik skanus, bet ir saugus pasirinkimas.

Šiame straipsnyje:
valgomieji ledai
saugūs ledai
ledų kokybė
VMVT
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

