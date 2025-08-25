VMVT aiškinasi, ar į Lietuvos rinką pateko nesaugaus prancūziško sūrio

Tarnybos pirminiais duomenimis, Lietuvos gavėją, kuris neatskleidžiamas, pasiekė apie 18 kg minėto gamintojo produkto – ožkos pieno 23 proc. riebumo sūris „Chavegrand Buchette Pur Chèvre“, kuris tinka vartoti rugpjūčio 1–4 dienomis.
Šiuo metu VMVT atlieka tyrimą, tikrina daugiau informacijos apie produkto galimą pateikimą rinkai.
Prancūzijos maisto saugos prižiūrėtojai, atlikdami tyrimą dėl sūrio gamintojo „S.E. Chavegrand Sas“ išplatinto nesaugaus sūrio kitose Europos šalyse, prevenciškai atšaukė daugiau šio gamintojo produktų partijų.
Latvijos specialistai, gavę Prancūzijos institucijos informaciją apie prevenciškai atšaukiamus šio gamintojo produktus, atliko atsekamumo tyrimą. Specialistai nustatė, kad Latvijos tiekėjas šį sūrį pardavė prekybos subjektui Lietuvoje, ir apie tai pirmadienį informavo VMVT.
Europos šalyse šiuo metu taip pat skelbiamas minkštojo sūrio „Chavegrand“ tam tikrų partijų atšaukimas iš prekybos dėl nustatytos Listeria monocytogenes bakterijos, kuri, kaip įtariama, keliose šalyse sukėlė žmonių listeriozės protrūkį.
VMVT šiemet nėra gavusi žinių iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacijos dėl listeriozės protrūkių Lietuvoje.
Naujausi komentarai