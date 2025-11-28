 Dėl žiauraus elgesio šunų vesėjui – teismo verdiktas

2025-11-28 15:17
Pranešimas spaudai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai, po ilgai trukusių procesinių veiksmų ir teisminių ginčų laikotarpio, laimėjo bylą prieš veisėją iš Zarasų rajono, kurio laikomiems šunims buvo nustatytas žiaurus elgesys. Galutiniam teismo sprendimui įsiteisėjus, 39 belgų aviganių mišrūnai šią savaitę buvo konfiskuoti ir perduoti gyvūnų globėjams. Taip pat VMVT veisėjui pritaikė 4 metų draudimą laikyti gyvūnus augintinius. 

Dar šių metų balandžio mėnesį VMVT gavo pranešimą apie galimai alkanus, uždarytuose pastatuose laikomus, iš vienos vietos į kitą nuolat vežiojamus šunis.  Pranešime buvo minimas ir galimas grubus laikytojo elgesys su gyvūnais. VMVT Panevėžio apygardos priežiūros skyrius atliko neplaninius patikrinimus šešiose, skirtingose, pranešime nurodytose, gyvūnų laikymo vietose.

VMVT nuotr.

Inspektoriams patikrinus visas vietas, nustatyta, kad gyvūnai buvo nesocializuoti, akivaizdžiai rodė baimės požymius į savo šeimininką, dalis jų neregistruoti, neženklinti, šunys nevakcinuoti nuo pasiutligės, blogos voljerų ir aplinkos sąlygos, nešvari ir neatitinkanti reikalavimų šėrimo bei girdymo įranga. Tačiau rimčiausi įtarimai kilo dėl veisėjo galimai grubaus, žiauraus ir ilgalaikio elgesio su gyvūnais.

VMVT nuotr.

„Įėjus veisėjui į voljerus, daugelis šunų, tarp jų ir visai jauni, demonstruodavo akivaizdžius streso požymius: gūždavosi prie žemės, traukdavosi į būdas, sustingdavo, pabrukdavo uodegas, drebėdavo. Tai buvo traktuota kaip žiaurus elgesys su gyvūnais. Norėdami įsitikinti, kad tai pagrįstai manome, jog gyvūnams yra sutrikusi elgsena, kreipėmės į kinologijos specialistą, jo išvada buvo nedviprasmiška, – gyvūnai smarkiai išgąsdinti ir psichologiškai suluošinti”,  – kalbėjo VMVT Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Stukas.

Sudėtingas ir daug laiko pareikalavęs procesas

VMVT sprendimą paimti šunis iš veisėjo priėmė tuoj pat, patikrinimo metu. Vis dėlto Savivaldybės sprendimu visi šunys, užtikrinus minimalias laikymo sąlygas, buvo palikti jų laikymo vietose, sudarius sutartį dėl jų priežiūros su kitu asmeniu. Be to, veisėjas netrukus apskundė  VMVT nutarimą dėl šunų konfiskavimo teismui. Teisme VMVT pavyko įrodyti, kad pažeidėjas padarė itin daug pažeidimų, susijusių su gyvūnų laikymu, jų veisimu, priežiūra, veterinarinės pagalbos nesuteikimu. Be to, ypatingai akcentuoti pažeidimai buvo susiję su gyvūnų akivaizdžiais elgsenos požymiais, rodančiais, kad su gyvūnais buvo elgiamasi žiauriai. 

VMVT nuotr.

Papildomai teismo posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad pažeidėjas nesuteikė veterinarinės pagalbos dviem šunų jaunikliams, dėl ko vienas gyvūnas nugaišo, o kitas turėjo būti nugaišintas. Š. m. spalio 30 d. VMVT gavo palankią Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų nutartį, kurioje pažeidėjo skundas buvo atmestas pilna apimti. Teismas pasisakė, kad VMVT išsamiai ir nešališkai patikrino byloje surinktus duomenis, juos tinkamai įvertino vadovaudamasi įstatymu ir vidiniu įsitikinimu bei padarė pagrįstą išvadą dėl administracinio nusižengimo požymių buvimo pažeidėjo veiksmuose.  Šiai dienai visi konfiskuoti šunys jau perduoti gyvūnų globos organizacijoms – jiems bus ieškoma mylinčių ir gebančių jais pasirūpinti šeimininkų.

Šiame straipsnyje:
VMVT
žiaurus elgess
Gyvūnai
šunys
veisėjai
konfiskuoti šunis
veislynas
belgų aviganiai
Zaasai
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

