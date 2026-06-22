Kauno implantologijos klinikoje taikomas „All-on-4“ metodas su robotizuota „X-Guide“ navigacija

Kauno implantologijos klinikoje visų dantų atkūrimas atliekamas taikant „All-on-4“ metodą kartu su robotizuota „X-Guide“ navigacija – šiuo metu tai yra vienas pažangiausių ir tiksliausių šiuo metu taikomų dantų atkūrimo būdų pasaulyje. Klinika yra viena pirmųjų Lietuvoje pradėjusių šią metodiką taikyti pilnu skaitmeniniu protokolu.
Pasak daugiau nei 15 metų patirtį turinčio gydytojo odontologo-implantologo Andriaus Jonaičio, šiandien implantacija planuojama ir atliekama visiškai kitaip nei prieš dešimtmetį. „Mes pirmiausia sukuriame idealią paciento virtualią kopiją, suplanuojame būsimus dantis, o tik tuomet – implantų poziciją. Operacijos metu robotizuota sistema leidžia implantą įsriegti tiksliai taip, kaip buvo suplanuota kompiuteryje“, – aiškino specialistas.
„All-on-4“ su robotizuota navigacija – naujos kartos implantacija
„All-on-4“ metodas leidžia atkurti visus vieno žandikaulio dantis naudojant keturis strategiškai išdėstytus implantus. Tačiau pilnas šio metodo potencialas atsiskleidžia tada, kai jis derinamas su robotizuota „X-Guide“ navigacija.
Anksčiau skaitmeninis planavimas dažniausiai buvo įgyvendinamas laboratoriniu būdu – naudojant fizinius chirurginius gidus. Tai reiškia, kad kompiuteryje suplanuota implanto pozicija būdavo perkelta į laboratorijoje pagamintą plastikinį gidą su specialiomis gilzėmis, per kurias operacijos metu būdavo gręžiama ir sriegiamas implantas.
Šis metodas pasaulyje plačiai naudojamas nuo 2005 metų, tačiau jau apie 2016-uosius pažangiose klinikose jį pradėjo keisti robotizuota navigacija. „X-Guide“ sistema leidžia atsisakyti fizinių gidų – visa suplanuota informacija perkeliama tiesiai į navigacinę sistemą, kuri operacijos metu realiu laiku rodo gydytojui, kaip ir kur tiksliai sriegti implantą.
Kaip veikia „X-Guide“: nuo virtualios kopijos iki naujo danties
Pasak A. Jonaičio, implantacijos procesas prasideda nuo išsamios diagnostikos. Pacientui atliekama 3D kompiuterinė tomografija, kurios metu tiksliai įvertinama kaukolės ir žandikaulių anatomija bei kaulo struktūra. Intraoraliniu skeneriu nuskenuojama burnos ertmė – taip gaunami tikslūs dantų ir minkštųjų audinių duomenys. Papildomai atliekamas veido skenavimas, leidžiantis įvertinti bendrą paciento veido anatomiją ir būsimų dantų estetinę integraciją.
Visi šie duomenys perkeliami į specialią planavimo programą, kurioje jie sujungiami į vieną visumą – sukuriama ideali paciento virtuali kopija. Programoje integruotas dirbtinis intelektas automatiškai pažymi svarbiausias anatomines struktūras, įskaitant nervus bei kitus darinius, kuriuos plika akimi būtų sunku tiksliai identifikuoti.
Skaitmeninis planavimas suteikia pacientui aiškumą ir ramybę dar prieš operaciją – virtualioje aplinkoje suplanuota procedūra leidžia iš anksto tiksliai įvertinti jos apimtį, trukmę ir galutinę kainą.
Pirmiausia virtualioje aplinkoje suprojektuojami būsimi dantys – jų forma, padėtis, estetika. Tik tuomet planuojama implanto pozicija. Dirbtinis intelektas parenka tokią implanto padėtį, kad jis būtų optimaliai integruotas kaule, o jo ašis idealiai sutaptų su būsimo vainikėlio centru. „Kuo tiksliau implanto ašis eina per vainikėlio centrą, tuo implantas atsparesnis kramtymo jėgoms ir tuo ilgesnis jo tarnavimo laikas. Teisinga implanto ašies pozicija ne tik užtikrina implanto ilgaamžiškumą, bet ir apsaugo vainikėlį nuo galimų skilimų bei garantuoja jo stabilumą“, – pabrėžė A. Jonaitis.
Virtualioje programoje gydytojas gali suplanuoti implanto poziciją taip, kaip realios operacijos metu be navigacijos būtų fiziškai sudėtinga ar net neįmanoma. Turint galutinai suplanuotą implanto poziciją ir būsimą dantį virtualioje kopijoje, duomenys perkeliami į „X-Guide“ aparatą. Operacijos metu specialūs davikliai perduoda informaciją į grąžto antgalį. Ekrane realiu laiku rodoma implanto kryptis, kampas ir gylis.
Navigacinė sistema lydi visą procesą – nuo pirmojo grąžto prisilietimo, ertmės implantui suformavimo iki galutinio implanto įsriegimo. Specialūs šviesos signalai ir skaitmeniniai orientyrai leidžia operacijos metu „matyti“ suplanuotą trajektoriją audinių viduje ir tiksliai jos laikytis. Tai maksimaliai sumažina žmogiškosios paklaidos riziką.
Įsriegus implantą, sistema perduoda suplanuoto vainikėlio informaciją tiesiai į 3D spausdinimo įrangą. Per kelias valandas gali būti pagamintas laikinas protezas – nuo vieno danties iki viso žandikaulio (iki 14 dantų).
Daugiau dantų – geresnė funkcija ir komfortas
Tradiciškai „All-on-4“ metodu atkuriama apie 10 dantų viename žandikaulyje. Tačiau naudojant robotizuotą navigaciją Kauno implantologijos klinikoje dažnai galima atkurti 12, o kai kuriais atvejais – net 14 dantų.
„Didesnis dantų skaičius reiškia geresnį kramtymo efektyvumą, stabilesnį sąkandį ir natūralesnę funkciją. Tai tiesiogiai veikia žmogaus komfortą ir gyvenimo kokybę“, – pažymėjo gydytojas.
Nauji dantys – jau kitą dieną
Po implantacijos pacientui leidžiama pailsėti, o laikinas protezas dažniausiai fiksuojamas jau kitą dieną.
Laikinieji dantys gaminami iš pažangios grafeno medžiagos, pasižyminčios dideliu tvirtumu, atsparumu abrazyvumui ir bakterijoms bei minimaliu apnašų kaupimu. Esant poreikiui, toks protezas gali būti naudojamas net iki penkerių metų.
Implantams prigijus, gaminami nuolatiniai dantys su titano karkasu ir cirkonio arba grafeno apdaila – tai užtikrina maksimalų konstrukcijos tvirtumą, estetiką ir ilgaamžiškumą.
Tikslumas ir mažesnis invazyvumas – pagrindiniai šiuolaikinės implantacijos privalumai
Preciziškas skaitmeninis planavimas ir robotizuota navigacija dažnai leidžia implantus įsriegti optimaliame paciento turimame kaule, taip išvengiant sudėtingų kaulo augmentacijos procedūrų. Toks gydymo modelis reiškia mažesnį chirurginį invazyvumą, trumpesnį gijimo laikotarpį ir didesnį procedūros saugumą pacientui.
Skaitmeninio planavimo ir robotizuotos navigacijos derinys taip pat užtikrina maksimalų implantų pozicionavimo tikslumą – implantai įsriegami idealiai suplanuotoje vietoje, atsižvelgiant ne tik į žandikaulio anatomiją, bet ir į būsimą sąkandį bei tolygų kramtymo krūvio pasiskirstymą.
Skaitmeninis planavimas suteikia pacientui aiškumą ir ramybę dar prieš operaciją – virtualioje aplinkoje suplanuota procedūra leidžia iš anksto tiksliai įvertinti jos apimtį, trukmę ir galutinę kainą.
Pažangios technologijos ir aukščiausia kompetencija
Kauno implantologijos klinikos inovatyvumas grindžiamas ilgamete patirtimi ir nuosekliu siekiu diegti pažangiausius sprendimus. Klinika daugiau nei keturis dešimtmečius investuoja į technologijas ir specialistų kvalifikaciją, o robotizuota „X-Guide“ navigacija leidžia taikyti vieną pažangiausių implantacijos metodų Lietuvoje.
„Mūsų tikslas – kad kiekvienas pacientas gautų geriausią šiuo metu pasaulyje prieinamą gydymo sprendimą ir tiksliausią bei ilgaamžiškiausią rezultatą. Robotizuota navigacija leidžia tai pasiekti net ir sudėtingiausiais atvejais“, – apibendrino A. Jonaitis.
Naujas standartas atkuriant visus dantis
„All-on-4“ su robotizuota „X-Guide“ navigacija šiandien žymi naują standartą visų dantų atkūrime. Tai metodas, kuriame susijungia dirbtinis intelektas, trimatė diagnostika, realaus laiko navigacija ir preciziška protezavimo technologija.
Pacientui tai reiškia ne tik pažangią technologiją, bet ir labai konkrečią naudą – saugumą, tikslumą, greitą rezultatą ir ilgaamžę šypseną.
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