„Kalnapilio-Tauro grupė“ investavo 3 mln. eurų: modernizavo gamybą ir atsisako iškastinio kuro

„Tvarumas mums nėra vien komunikacinė tema – tai kasdieniai sprendimai, kaip atsakingiau naudoti išteklius, užtikrinant konkurencingą gamybą. Investicijos į energijos efektyvumą ir šilumos atgavimą yra mūsų strategijos dalis, kuriant modernią, nuo iškastinio kuro nepriklausomą gamyklą“, – sakė bendrovės generalinis direktorius Marijus Valdas Kirstukas.
Pakartotinai panaudojama anksčiau prarandama šiluma
Didžiausias pokytis – nauja šilumos atgavimo sistema alaus virimo procese. Anksčiau gamybos metu susidarę garai buvo išleidžiami į aplinką, o dabar jie nukreipiami vandeniui šildyti.
Dėl to gamtinių dujų suvartojimas sumažėjo 15 proc. – apie 1,5 tūkst. MWh per metus. Tokio energijos kiekio pakaktų šildyti kelis šimtus vidutinių namų ūkių.
Pasak įmonės vadovo, tai ne tik mažina energijos sąnaudas, bet ir leidžia reikšmingai sumažinti CO₂ emisijas.
Fermentacijos metu susidarantis CO₂ naudojamas pakartotinai
2025 m. pradėtas įgyvendinti CO₂ surinkimo projektas leidžia gamyklai tapti mažiau priklausomai nuo išorinių tiekėjų. Fermentacijos metu natūraliai susidarantis anglies dioksidas surenkamas, išvalomas, suskystinamas ir grąžinamas į gamybos procesą.
Per metus planuojama susigrąžinti 1 750 t CO₂: tai, kas anksčiau buvo emisija, dabar tampa gamyboje naudojama žaliava.
Išmanus šaldymas ir saulės energija
Kita investicijų kryptis – išmani šaldymo valdymo sistema, kuri realiuoju laiku reguliuoja kompresorių darbą pagal faktinį poreikį. Įdiegus sistemą, elektros sąnaudos šaldymo skyriuje sumažėjo 10 proc.
Prie bendro efektyvumo prisideda ir saulės elektrinė, kuri 2025 m. sugeneravo apie 320 MWh elektros energijos.
Tvarumas – ilgalaikio konkurencingumo dalis
Pasak M. V. Kirstuko, tvarumo sprendimai gamyboje vis dažniau vertinami ne tik aplinkosaugos, bet ir verslo atsparumo bei konkurencingumo požiūriu.
„Ilgalaikėje perspektyvoje efektyvesnis energijos ir išteklių naudojimas tampa ne pasirinkimu, o būtinybe. Todėl investuojame į sprendimus, kurie leidžia kurti stabilesnę, modernesnę ir prie ateities poreikių pritaikytą gamybą“, – sakė „Kalnapilio-Tauro grupės“ vadovas.
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