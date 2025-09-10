„Ignitis grupė“ už pirmąjį pusmetį nutarė išmokėti įspūdingą sumą dividendų

Sprendimą grupės akcininkai priėmė trečiadienį, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.
BNS skaičiavimais, į valstybės biudžetą bus pervesta kiek daugiau nei 37 mln. eurų.
Už visus 2024 metus metus grupė išmokėjo 96 mln. eurų dividendų, o kasmet ji žada didinti dividendus po 3 proc.
„Ignitis grupė“ pirmąjį pusmetį uždirbo 300,8 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 3,8 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai (289,7 mln. eurų).
Tuo metu jos koreguotas grynasis pelnas siekė146,2 mln. eurų – 11,2 proc. mažiau (164,6 mln. eurų), o grynasis pelnas – 111,4 mln. eurų – 33,8 proc. mažiau (168,4 mln. eurų).
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.
Naujausi komentarai