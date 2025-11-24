 Siūlo keisti „Ignitis grupės“ valdyseną

Siūlo keisti „Ignitis grupės“ valdyseną

2025-11-24 13:36
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija siūlo Vyriausybei keisti „Ignitis grupės“ ir kitų strateginių valstybės įmonių valdyseną – jų valdybų ir stebėtojų tarybų daugumą, pasak komisijos, turėtų sudaryti valstybės atstovai.

Siūlo keisti „Ignitis grupės“ valdyseną
Siūlo keisti „Ignitis grupės“ valdyseną / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Komisija, pirmadienį išklausiusi Valstybės kontrolės išvadą dėl „Ignitis grupės“ vystomojo ir stringančio pirmojo 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje projekto, siūlo Ministrų kabinetui skubiai inicijuoti atitinkamų įstatymų pakeitimus.

Vyriausybė taip pat raginama šiam projektui suburti vyriausybinę komisiją, kokia veikė koordinuojant elektros tinklų  sinchronizavimo su Vakarų Europa projektą.

Komisijos pirmininkas „aušrietis“ Aidas Gedvilas pabrėžė, kad tai padės valstybei geriau prižiūrėti nacionalinės svarbos  projektą, kurį, anot jo, „Ignitis grupė“ iki šiol įgyvendino nesilaikant „valstybės kaip pagrindinės akcininkės interesų ir ūkiškumo principų“.

„Į 90 proc. klausimų atsakymų (dėl pirmojo jūros vėjo parko – BNS) neturime. Turėsime pasiraitoti rankoves ir komisijos, ir Seimo lygmeniu, kad tie atsakymai būtų gauti“, – komisijos posėdyje pirmadienį sakė A. Gedvilas.

Pasak jo, „Ignitis grupės“ valdyboje ir stebėtojų taryboje dabar daugumą sudaro nepriklausomi nariai, todėl valstybės institucijoms trūko informacijos apie projekto rizikas, jos nebuvo suvaldytos: „Valstybė prarado tiesioginius svertus laiku sustabdyti rizikingus sandorius tiek priežiūros stebėtojų tarybos, tiek valdymo valdybos lygmeniu.“

Savo ruožtu komisijos narys liberalas Simonas Gentvilas akcentavo, jog toks siūlymas susijęs ne su šiuo projektu, o juo tiesiog siekiama perimti „Ignitis grupės“ valdymą, nušalinti nepriklausomą valdybą.

„Susikoncentravote tik į įmonės vadovų nušalinimą“, – posėdyje į A. Gedvilą kreipėsi S. Gentvilas.

Seimo komisija vis tik palaikė liberalo siūlymą bei paragino Vyriausybę įkurti projekto priežiūros komisiją, kaip siūlė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius. Anot jo, tokia komisija efektyviai prižiūrėjo sinchronizavimo su Europa projektą, užbaigtą šiemet vasarį.

Valstybės kontrolė prieš savaitę paskelbė, kad „Ignitis grupės“ antrinės bendrovės „Ignitis renewables“ vystomas komercinis vėjo parko Baltijos jūroje projektas dėl pokyčių rinkoje nuo 2023 metų pabrango 27 proc., o jo planuojama grąža smuko 40 procentų.

Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pareiškė, kad „Ignitis grupė“ nebūtų laimėjusi projekto vystymo konkurso be partnerės – iš jo jau pasitraukusios tarptautinės jūrinės energetikos bendrovės „Ocean Winds“.

Kontrolė taip pat nustatė, jog „Ignitis renewables“ neefektyviai panaudojo apie 4 mln. eurų vykdydama jūros dugno tyrimus.

Kaip rašė BNS, be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“, kuri neseniai iš projekto pasitraukė ir „Ignitis renewables“ perėmė visą jo kontrolę.

„Ignitis grupė“ šiemet pripažino, jog Europoje ir Baltijos šalyse vėluojant didelės apimties elektrolizės, arba žaliojo vandenilio projektams bei dėl to sumažėjus galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros pardavimo sutartis, gali kilti sunkumų finansuojant jos vystomą maždaug 3 mlrd. eurų vertės jūrinį vėjo parką.

Todėl 2030 metais dabar numatyta komercinė jo veiklos pradžia gali vėluoti iki penkerių metų.

Šiame straipsnyje:
Seimas
Ignitis grupė
strateginė įmonė
valdybų dauguma
valdysena
valstybės rankose

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų