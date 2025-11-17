Premjerė po audito ragina „Ignitis grupę“ ir VERT imtis veiksmų

„Valstybės kontrolės atliktas auditas dėl pirmojo jūrinio vėjo parko parodė, kad rizikų ir neatitikimų yra nemažai – raginu projekto vystytoją ir reguliuotoją kaip įmanoma greičiau atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas bei neatidėliojant imtis veiksmų, kad problemos būtų išspręstos“, – feisbuke pirmadienį rašė premjerė.
Pasak jos, pokyčių reikia nuo projekto valdymo iki rizikų vertinimo.
„Nesinorėtų girdėti šimto priežasčių, kodėl nebuvo galima tinkamai įgyvendinti vienos ar kitos dalies, o išgirsti realias priemones, kaip trūkumai bus išspręsti“, – teigė I. Ruginienė.
Anot jos, projektas turi būti įgyvendintas laiku ir atitikti visus skaidrumo kriterijus.
Valstybės kontrolė pirmadienį paskelbė, kad „Ignitis grupės“ įgyvendinamas komercinis pirmojo 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje projektas dėl pokyčių rinkoje nuo 2023 metų pabrango 27 proc., o jo planuojama grąža smuko 40 proc.
Auditorių vertinimu, projektas stringa, auga rizikos, jog jis bus neįgyvendintas iki 2030-ųjų.
Tuo metu VERT siūloma vykdant jūros vėjo parkų konkursus reikalauti vystytojų pateikti išsamius dokumentus, kuriais remiantis reguliuotojas vertintų vystytojų atitiktį reikalavimams.
„Ignitis grupė“ pirmadienį pranešė, kad jau pradėjo įgyvendinti svarbiausias rekomendacijas: bendrovė perduos „Curonian Nord“ projekte sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus antrinei projekto bendrovei „Offshore wind farm 1“, patikslins sutartis, sudarytas su projektinius jūros dugno tyrimus atliekančiais tiekėjais, taip pat atliks projekto vidinių ir išorinių veiksnių analizę bei supažindins su jos rezultatais susijusias šalis.
Valstybės kontrolės atstovas pirmadienį Seimo Audito komitete pranešė, kad VERT įsipareigojo atlikti „Offshore wind farm 1” patikrinimą bei pasiūlyti Energetikos ministerijai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus.
VERT pirmininkas Renatas Pocius pirmadienį teigė, kad projekto priežiūrai galėtų būti įkurta vyriausybinė komisija, kaip buvo padaryta sinchronizavimo su Europos elektros tinklais projekte.
