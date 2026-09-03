„Huawei“ pristatė naujos kartos flagmanus: nuo išmaniųjų laikrodžių iki planšečių ir ausinių

Vienu svarbiausių pristatymo akcentų tapo išmaniųjų laikrodžių „Huawei Watch GT 7“ serija, atnaujinta dizaino, lauko sporto funkcijų, sveikatos rodiklių stebėjimo ir baterijos veikimo srityse. „Huawei Watch GT 7“ bus siūlomas 46 mm ir 41 mm dydžių bei aštuonių spalvų, o „Huawei Watch GT 7 Pro“ – trijų spalvų. Pastarajame naudojamas nanotechnologijų keramikos rėmelis ir titano lydinio korpusas. Serijoje taip pat pristatoma nauja „EasyCross“ apyrankė.
Sportuojantiems vartotojams „Huawei Watch GT 7“ serijoje pristatomos ant riešo veikiančios posūkių ir G jėgos aptikimo funkcijos. Taip pat atsirado naujas uždarose patalpose vykstančių žiemos sporto šakų režimas ir slidinėjimo žemėlapiai, apimantys daugiau nei 3 tūkst. kurortų visame pasaulyje. Dviratininkams skirtos funkcijos papildytos maršrutų į įkalnes planavimu, įspėjimais apie nuolydį ir staigius posūkius.
Sveikatos stebėjimo srityje atnaujinta „Health Insights“ funkcija papildyta fizinio pasirengimo („Physical Readiness“) įvertinimu ir išmaniąja sveikatos duomenų analize, padedančia lengviau interpretuoti surinktus rodiklius.
„Huawei“ taip pat pristatė „Huawei Watch D3“ – naujos kartos kraujospūdžio matavimo išmanųjį laikrodį, gavusį Europos CE-MDR medicinos prietaiso sertifikatą. Įrenginys leidžia atlikti kraujospūdžio matavimus prieš fizinį krūvį ir po jo, taip pat siūlo išmaniuosius priminimus, padedančius rodiklius stebėti nuosekliai. „Huawei Watch D3“ taip pat visiškai palaiko ambulatorinį kraujospūdžio stebėjimą (ABPM), kuriam naudojama fizinė pripučiama manžetė.
Po metų pertraukos sugrįžta ir išmaniųjų laikrodžių „Huawei Watch 6“ serija. Baziniai 46 mm ir 41 mm modeliai pasižymi lengva konstrukcija, pritaikyta nešioti visą dieną, o 46 mm ir 43 mm „Pro“ modeliuose naudojamos aukščiausios klasės medžiagos ir apdaila. Laikrodžiuose taip pat siūlomi atnaujinti treniruočių režimai, savarankiškų skambučių, navigacijos ir mokėjimų funkcijos. Atnaujintos „Health Glance“, „Health Insights“ ir „Healthy Living“1 funkcijos skirtos padėti vartotojams patogiau stebėti su sveikata ir kasdieniais įpročiais susijusius rodiklius.
Produktyvumui ir kūrybai „Huawei“ pristatė 12 colių „Huawei MatePad Pro“ – 4,7 mm storio ir 454 g sveriančią planšetę. Ji turi OLED „PaperMatte“ ekraną, taip pat siūlomos dirbtiniu intelektu paremtos rašysenos tobulinimo ir rašiklio gestų ore funkcijos.
Garso įrenginių kategorijoje bendrovė pristatė „Huawei FreeBuds Neo“ serijos ausines su atnaujintu dizainu ir erdvinio garso sprendimais.
Rinkos tyrimų bendrovės IDC duomenimis, pirmąjį 2026 m. pusmetį „Huawei“ pagal pristatytų ant riešo dėvimų įrenginių skaičių užėmė pirmąją vietą pasaulinėje rinkoje. Bendrovės rinkos dalis viršijo 20 procentų.
Kainos ir prekybos pradžia
„Huawei Watch GT 7“ (299 Eur), „Huawei Watch GT 7 Pro“ (429 Eur), „Huawei Watch D3“ (449 Eur) ir „Huawei FreeBuds Neo“ (129 Eur) Lietuvoje galima įsigyti nuo rugsėjo 2 dienos.
„Huawei Watch 6“ serijos prekyba prasidės spalio 5 dieną. 43 mm modelio kaina prasidės nuo 449 Eur, o 46 mm – nuo 489 Eur.
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