 Gyvūnas – ne dovana: neapgalvoti sprendimai pildo prieglaudas

Gyvūnas – ne dovana: neapgalvoti sprendimai pildo prieglaudas

2025-12-19 15:11
Pranešimas spaudai

Artėjant didžiosioms metų šventėms, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) vis dar pastebi tendenciją rinktis augintinius kaip dovanas artimiesiems ar vaikams. Nors šis žingsnis dažnai būna vedamas gerų ketinimų, tarnybos specialistai pabrėžia: neapgalvotas ir impulsyvus sprendimas padovanoti gyvą būtybę dažnai tampa viena pagrindinių perpildytų prieglaudų priežasčių pošventiniu laikotarpiu.

Gyvūnas – ne dovana: neapgalvoti sprendimai pildo prieglaudas
Gyvūnas – ne dovana: neapgalvoti sprendimai pildo prieglaudas / Freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gyvūnas – ne žaislas ir ne laikina pramoga. Prieš įsigyjant augintinį būtina įvertinti savo galimybes: ar turėsite pakankamai laiko, finansinių išteklių, ar jūsų gyvenimo būdas atitiks gyvūno poreikius. Šventės praeina, o gyvūnas lieka – dažnai net 10–20 metų.

Neapgalvoti sprendimai tiesiogiai prisideda prie beglobių gyvūnų problemos. Lietuvoje šiuo metu apie 1 mln. augintinių vis dar nėra paženklinti, o neatsakingas veisimas, socialiai neatsakingų asmenų gyvūnų vykdomas kaupimas, gyvūnų prieglaudoms taip pat sukelia papildomą naštą.  2024 m. prieglaudose buvo 3 179 gyvūnai, o 2025 m. I–III ketvirtį jų skaičius jau išaugo iki 3 626. Nors VMVT sąraše yra 93 gyvūnų globėjai, beglobių gyvūnų mastas yra per didelis visus tinkamai aprūpinti.

Jei sprendimas auginti gyvūną yra tvirtas ir suderintas su visais šeimos nariais, VMVT kviečia apsvarstyti galimybę suteikti namus gyvūnui iš prieglaudos. Tai būtų ir sąmoningas žingsnis, ir tiesioginė pagalba sprendžiant beglobių gyvūnų problemą Lietuvoje.

Šventės praeina, o atsakomybė lieka. Tegul šių metų sprendimai būna grįsti ne akimirkos emocijomis, o pasirengimu užtikrinti gyvūno gerovę.

Šiame straipsnyje:
VMVT
šuo
dovana
ne dovana
augintinis
šventės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų