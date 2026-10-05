Giraitės ginkluotės gamyklos plėtrai siūloma suteikti valstybei svarbaus projekto statusą

Toks statusas, pasak nutarimo projekto rengėjų, sudarytų sąlygas operatyviau įgyvendinti gamyklos gamybos pajėgumų plėtrą, paspartinant projektavimo, statybos ir kitų būtinų administracinių procedūrų vykdymą.
Projektu numatoma įpareigoti bendrovę iki 2027 m. pabaigos pastatyti ir įrengti šaudmenų gamybos pajėgumams didinti reikalingą infrastruktūrą, o iki 2029 m. pabaigos dvigubai padidinti šių metų bendrovės šaudmenų gamybos apimtis.
Preliminari statybų vertė siekia 36,37 mln. eurų. Jį finansuoti numatoma bendrovės nuosavomis, o prireikus – skolintomis lėšomis. Projekto vykdytoja būtų pati Giraitės ginkluotės gamykla.
ELTA primena, kad Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius.
Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija.
(be temos)
(be temos)
(be temos)