 „Emsi“ – vieno milijono eurų bauda

„Emsi“ – vieno milijono eurų bauda

2025-11-06 11:55
BNS inf.

Degalinių tinklo valdytojai „Emsi“ Konkurencijos taryba skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad ji be institucijos leidimo perėmė keturių degalinių kontrolę: dvi iš jų išsinuomojo, o dar dvi įsigijo.

„Emsi“ – vieno milijono eurų bauda
„Emsi“ – vieno milijono eurų bauda / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Bendrovė taip pat įpareigota nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimus, pranešė taryba.

Tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė pranešime teigė, kad net ir vienos degalinės įsigijimas gali sumažinti konkurenciją, nes degalinės paprastai konkuruoja palyginti nedidelėse teritorijose.

Pasak tarybos, „Emsi“ pernai kovą išsinuomojo dvi degalines Kaune iš susijusios bendrovės „Antira“ bei taip netiesiogiai perėmė jų kontrolę, dar po vieną degalinę Vilniuje ir Maišagaloje pernai balandį ir gegužę ji įsigijo iš bendrovės „Takuras“.

„Apie šiuos degalinių nuomos ir įsigijimo sandorius buvo privaloma iš anksto pranešti ir gauti Konkurencijos tarybos leidimus“, – pranešime teigė taryba.

Institucijos teigimu, „Emsi“ privalėjo pranešti apie sandorius, nes tiek įmonės, tiek jos perimtų degalinių pajamos Lietuvoje viršijo 2 mln. eurų, o bendros pajamos – 20 mln. eurų.

Taryba aiškina, kad „Emsi“ apie būtinybę gauti leidimą buvo informuota, tačiau institucijos išaiškinimus ignoravo. Anot jos, pagal įstatymą degalinės įsigijimas arba nuoma laikomas koncentracija, nes generuoja ekonominę naudą.

Institucijos sprendimą per mėnesį įmonė gali skųsti Regionų administraciniam teismui.

Šiame straipsnyje:
degalinių tinklas
valdytoja
Emsi
Konkurencijos taryba
bauda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų