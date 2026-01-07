„Emsi“ – papildomi trys mėnesiai pašalinti konkurencijos pažeidimus

Tarybos sprendimu „Emsi“ tą padaryti ir gauti leidimą sandoriui įpareigota iki gegužės 6-osios, trečiadienį paskelbė institucija.
Be to, „Emsi“ turės iki kovo 2-osios pateikti pranešimą apie koncentraciją.
„Išnagrinėjusi „Emsi“ prašymą institucija konstatavo, kad yra pagrindas papildomiems trims mėnesiams (...) atidėti terminą, per kurį bendrovė yra įpareigota nutraukti pažeidimus, pateikiant Konkurencijos tarybai pranešimus apie įgyvendintas koncentracijas ir gaunant leidimus arba atliekant veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimų pasekmes“, – teigiama tarybos pranešime.
Kaip rašė BNS, taryba pernai lapkritį skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad ji be leidimo perėmė keturių degalinių kontrolę.
Pasak tarybos, „Emsi“ pernai kovą išsinuomojo dvi degalines Kaune iš susijusios bendrovės „Antira“ bei taip netiesiogiai perėmė jų kontrolę, dar po vieną degalinę Vilniuje ir Maišiagaloje pernai balandį ir gegužę ji įsigijo iš bendrovės „Takuras“.
„Emsi“ gruodį sprendimą apskundė Regionų administraciniam teismui, kurio prašo panaikinti baudą ir laikinai sustabdyti jai skirtų įpareigojimų vykdymą.
