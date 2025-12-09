 „Emsi“ teismui apskundė 1 mln. eurų baudą

„Emsi“ teismui apskundė 1 mln. eurų baudą

2025-12-09 11:23
BNS inf.

Degalinių tinklas „Emsi“ teismui apskundė Konkurencijos tarybos šiemet lapkritį skirtą 1 mln. eurų baudą už be jos leidimo perimtas degalines.

„Emsi“ teismui apskundė 1 mln. eurų baudą
„Emsi“ teismui apskundė 1 mln. eurų baudą / P. Peleckio / BNS, freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Regionų administracinis teismas, įmonė prašo panaikinti baudą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti jai skirtų įpareigojimų vykdymą.

„Pareiškėja nurodo, kad nutarimas yra nepagrįstas, priimtas netinkamai taikant teisės normas, neatlikus išsamaus tyrimo ir pažeidus gero administravimo principą“, – skelbia teismas.

Anot jo, bendrovės teigimu, jos įsigytas turtas neatitiko savarankiško verslo kriterijų ir ūkio subjekto sąvokos, todėl tai nėra kvalifikuotina kaip koncentracija ir todėl nebuvo pareigos apie ją pranešti.

BNS rašė, kad Konkurencijos taryba lapkritį skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad „Emsi“ be institucijos leidimo perėmė keturių degalinių kontrolę: dvi iš jų išsinuomojo, o dar dvi įsigijo.

Pasak tarybos, „Emsi“ pernai kovą išsinuomojo dvi degalines Kaune iš susijusios bendrovės „Antira“ bei taip netiesiogiai perėmė jų kontrolę, dar po vieną degalinę Vilniuje ir Maišagaloje pernai balandį ir gegužę ji įsigijo iš bendrovės „Takuras“.

Šiame straipsnyje:
Emsi
degalinių tinklas
teismas
bauda
Konkurencijos taryba
skundžia baudą
milijonas eurų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų