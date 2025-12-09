„Emsi“ teismui apskundė 1 mln. eurų baudą

Kaip pranešė Regionų administracinis teismas, įmonė prašo panaikinti baudą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti jai skirtų įpareigojimų vykdymą.
„Pareiškėja nurodo, kad nutarimas yra nepagrįstas, priimtas netinkamai taikant teisės normas, neatlikus išsamaus tyrimo ir pažeidus gero administravimo principą“, – skelbia teismas.
Anot jo, bendrovės teigimu, jos įsigytas turtas neatitiko savarankiško verslo kriterijų ir ūkio subjekto sąvokos, todėl tai nėra kvalifikuotina kaip koncentracija ir todėl nebuvo pareigos apie ją pranešti.
BNS rašė, kad Konkurencijos taryba lapkritį skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad „Emsi“ be institucijos leidimo perėmė keturių degalinių kontrolę: dvi iš jų išsinuomojo, o dar dvi įsigijo.
Pasak tarybos, „Emsi“ pernai kovą išsinuomojo dvi degalines Kaune iš susijusios bendrovės „Antira“ bei taip netiesiogiai perėmė jų kontrolę, dar po vieną degalinę Vilniuje ir Maišagaloje pernai balandį ir gegužę ji įsigijo iš bendrovės „Takuras“.
