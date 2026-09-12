„Camelia“ tęsia socialinės atsakomybės kampaniją „Kartu vienas dėl kito“: pristatė vaizdo klipą

Socialinės atsakomybės kampanija „Kartu vienas dėl kito“ startavo 2022 metais, o kartu buvo pristatyta ir žmonėms su negalia skirta „Camelia“ lojalumo programa tuo pačiu pavadinimu. Šiandien, skaičiuojant ketvirtus kampanijos tęstinumo metus, visuomenei pristatomas ir jautrus, šiluma ir bendryste spinduliuojantis vaizdo klipas, kuriame rodomi trijų su skirtingomis negaliomis gyvenančių jaunų žmonių istorijų fragmentai. Vaizdo klipe taip pat skamba atlikėjo Kazimiero Likšos kūrinys „Aš visada šalia“.
Svarbu kalbėti garsiai
Vaistinių tinklą „Camelia“ valdančios UAB „Nemuno vaistinė“ generalinė direktorė Kristina Veštortienė įvardija, kad ši „Kartu vienas dėl kito“ kampanija – jau ketvirtoji, kuria siekiama keisti dažnai neigiamų atspalvių turintį visuomenės požiūrį apie negalią turinčius žmones, skatinti supratingumą ir tarpusavio bendrystę.
„Tęsiant „Kartu vienas dėl kito“ kampaniją norime atspindėti kuo daugiau skirtingų žmonių su negalia istorijų ir taip supažindinti visuomenę su jų kasdienybe, rūpesčiais ir pasiekimais. Tikime, kad atvirumas ir kalbėjimas apie tai, kas galbūt lieka nepastebėta, skatina įsitraukimą ir padeda keisti žmonių mąstymą. Šį kartą visą kampaniją lydį stiprus bendrystės jausmas, kurį perteikiame per artimų ryšių puoselėjimą – tai parodo, koks svarbus yra šalia esančių žmonių požiūris“, – sakė K. Veštortienė.
„Camelia“ vadovė priduria, jog siekiant sumažinti patiriamą finansinę naštą, vaistinių tinklas žmonėms su negalia kasdien taiko išskirtines nuolaidas iki 30 proc. naudojantis „Mažų kainų“ kortele, pažymėta „Kartu vienas dėl kito“ žyma. Šiemet su šia kortele pacientams jau pavyko sutaupyti beveik 2 mln. eurų.
Kas slypi už kūrybinių procesų?
Kūrybinių partnerių agentūros „All Caps“ kūrybos vadovas Vismantas Kasteckas atskleidžia, kad gvildenant kampanijos „Kartu vienas dėl kito“ idėją norėjosi vaizdo klipo herojus parodyti ne per negalios prizmę, o kaip tėvus, seseris, draugus, kurie rūpinasi kitais ir patys sulaukia rūpesčio. Anot jo, buvo svarbu atrasti tikras ir gyvenimiškas istorijas, o ne bandyti sukurti naujas.
„Matas Gudauskis – jaunas, aktyvus tėtis, Nikita Marija Šalugaitė su seserimi kuria socialinį verslą. Be to, Nikita yra tapusi pasaulio žmonių su Dauno sindromu sportinės gimnastikos jaunimo čempione, o plaukikė Ieva Kazlauskytė laimi varžybas įvairiose pasaulio šalyse. Klipe dalijamės šių žmonių kasdienybės akimirkomis: rūpesčiu kūdikiu, seserų juoku, draugių susitikimu baseine prieš treniruotę. Norėjome, kad žiūrovas pajustų, kuo šie žmonės gyvena ir kokie jie svarbūs vieni kitiems“, – įvardijo V. Kasteckas.
Vizijos įgyvendinimui buvo pasirinktas dokumentinis filmavimo stilius, leidžiantis fiksuoti tas gyvenimo akimirkas, todėl buvo labai svarbu, kaip klipo herojai jausis prieš kamerą – buvo siekiama, kad jie atsipalaiduotų ir pasitikėtų už kadro dirbančia komanda. Negana to, kad būtų pasiektas norimas efektas, tarsi žiūrovas stebėtų sceną iš vandens, daliai komandos teko sušlapti ir filmuoti iš paties baseino.
Kampanijos „Kartu vienas dėl kito“ vaizdo klipą jau galima išvysti televizoriaus ekranuose bei socialiniuose tinkluose, o jo fragmentus išgirsti radijuje, pamatyti lauko reklamoje. Netrukus naujienų portale 15min.lt startuos ir turinio projektas „Kartu vienas dėl kito“, kuriame bus galima artimiau susipažinti su klipo herojų ir kitų įkvepiančių žmonių istorijomis.
Vaizdo klipą galima pamatyti čia:
Naujausi komentarai