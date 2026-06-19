 Biknius: biometano gali būti pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Lenkijoje kartu

Biknius: biometano gali būti pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Lenkijoje kartu

2026-06-19 09:19
BNS inf.

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius prognozuoja, kad metų pabaigoje greičiausiai biometano Lietuvoje bus pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Lenkijoje kartu sudėjus, penktadienį rašo „Verslo žinios“.

Nemunas Biknius
Nemunas Biknius / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Dar neišnaudota galimybė yra surinkti visas atliekas, ypač maisto, bet šis resursas ribotas. Planuojame prijungti dar apie 8 jėgaines ir pasiekti apie 1,5 teravatvalandės (TWh). Tai šiuo metu būtų apie 10 proc. viso Lietuvos bendro dujų vartojimo“, – teigė N. Biknius.

Pasak jo, šiais metais planuojama pagaminti apie 0,5 TWh biometano – toks kiekis galėtų aprūpinti apie 200 tūkst. namų ūkių. Dabar šalyje veikia apie keturiolika biometano gamintojų, o „Amber Grid“ perdavimo sistemoje yra šešios prijungimo vietos, kur biometanas tiekiamas tiesiai į dujotiekį.

Biometanu vadinama iš atliekų pagaminto metano rūšis: jo žaliava gali tapti mėšlas, maisto atliekos, šalutiniai pramonės produktai. Prieš trejus metus šios pramonės šakos Lietuvoje praktiškai nebuvo, gamintos tik neišgrynintos biodujos.

BNS rašė, kad Seimas gegužę pritarė siekiui skatinti vietinį biodujų, arba biometano vartojimą ir sumažinti jo kainą galutiniams vartotojams. Ieškoti būdų, kurie skatintų lietuviško biometano vartojimą vidaus rinkoje, o ne jo eksportą, Seimo paprašė Energetikos ministerija.

Šiuo sprendimu nuo liepos iki 2030 metų sausio padidintas biodujų energetinės vertės koeficientas.

Šiame straipsnyje:
Amber Grid
Nemunas Biknius
biometanas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų