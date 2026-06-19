Biknius: biometano gali būti pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Lenkijoje kartu

„Dar neišnaudota galimybė yra surinkti visas atliekas, ypač maisto, bet šis resursas ribotas. Planuojame prijungti dar apie 8 jėgaines ir pasiekti apie 1,5 teravatvalandės (TWh). Tai šiuo metu būtų apie 10 proc. viso Lietuvos bendro dujų vartojimo“, – teigė N. Biknius.
Pasak jo, šiais metais planuojama pagaminti apie 0,5 TWh biometano – toks kiekis galėtų aprūpinti apie 200 tūkst. namų ūkių. Dabar šalyje veikia apie keturiolika biometano gamintojų, o „Amber Grid“ perdavimo sistemoje yra šešios prijungimo vietos, kur biometanas tiekiamas tiesiai į dujotiekį.
Biometanu vadinama iš atliekų pagaminto metano rūšis: jo žaliava gali tapti mėšlas, maisto atliekos, šalutiniai pramonės produktai. Prieš trejus metus šios pramonės šakos Lietuvoje praktiškai nebuvo, gamintos tik neišgrynintos biodujos.
BNS rašė, kad Seimas gegužę pritarė siekiui skatinti vietinį biodujų, arba biometano vartojimą ir sumažinti jo kainą galutiniams vartotojams. Ieškoti būdų, kurie skatintų lietuviško biometano vartojimą vidaus rinkoje, o ne jo eksportą, Seimo paprašė Energetikos ministerija.
Šiuo sprendimu nuo liepos iki 2030 metų sausio padidintas biodujų energetinės vertės koeficientas.
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