Atliko bandymus, kaip atkurti elektros sistemą po didelės avarijos

Bandymų metu spalio 31 dieną Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatas įsijungė „Black Start“ režimu, sau elektrą gaudamas iš dyzelinio generatoriaus, per liniją Kruonio HAE–Lietuvos elektrinė aktyvavo šios elektrinės 9-ojo kombinuoto ciklo bloką, įjungė generatorių ir sklandžiai sinchronizavosi su tinklu, pranešė „Litgrid“.
„Sėkmingai atlikti bandymai įrodo mūsų ir partnerių pasirengimą užtikrinti elektros energetikos sistemos atkūrimą ir saugumą,“ – pranešime sakė „Litgrid“ sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Bandymai buvo atliekami imituojant įtampos dingimą visoje šalies sistemoje. Buvo patikrinta galimybė nesant įtampos paleisti Kruonio HAE hidroagregatus ir paduoti įtampą į Lietuvos elektrinės pastotę bei užkurti jos 9-ąjį bloką.
Tokie bandymai atliekami kartą per penkerius metus siekiant įsitikinti, kad „Ignitis gamybos“ įrenginiai gebėtų suteikti sistemos atkūrimo po totalios avarijos paslaugą. Šią paslaugą teikiančios Kruonio HAE ir Kauno hidroelektrinė įtrauktos į sistemos atstatymo planą.
