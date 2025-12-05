 „Litgrid“ ketina pasirašyti 50 mln. eurų vertės sutartį

2025-12-05 17:58
BNS inf.

Lietuvos elektros perdavimo bendrovė „Litgrid“ ketina pasirašyti 50,12 mln. eurų (be PVM) sutartį su „Ignitis grupės“ antrine įmone „Ignitis gamyba“ dėl elektros gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos 2026 metais.

„Litgrid“ valdyba tam pritarė gruodžio 5 dieną, o akcininkai balsuos gruodžio 29 dieną, penktadienį pranešė bendrovė.   

Pagal sutartį „Ignitis gamyba“ už nustatytą kainą įsipareigos suteikti „Litgrid“ įrenginių prieinamumo paslaugą, kurios kainą sudaro izoliuoto darbo paslaugos kaina ir gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina.

Pernai „Litgrid“ ir „Ignitis gamyba“ pasirašė 65,69 mln. eurų vertės tokią pat sutartį šiems metams.

„Ignitis gamyba“ valdo Lietuvos elektrinę Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę.

Algird Stumbras
Ar patys žurnaliūgos supranta kokią nesąmonę parašė. Žmonėms poch... kas ten kokį preinamumą užtikrins.
0
0
