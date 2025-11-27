Žiniasklaida: ko Lukašenka iš vežėjų nepasiims pats, padės Lietuvos teismai

Anot tyrėjų, Lietuva vis dar nėra denonsavusi 1992 metų teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija, pagal kurią visi baltarusiškų teismų sprendimai vienašališkai perkeliami į Lietuvą, pripažįstami kaip teisėti ir yra vykdomi. Pati Baltarusija nuo 2022 metų Lietuvos teismų sprendimų nevykdo.
Lietuvos teismų administracijos LRT pateiktais duomenimis, per pastaruosius trejus metus Lietuvos teismai yra gavę 46 Baltarusijos teismų sprendimus, iš kurių 39 pripažinti ir vykdyti.
Teisingumo ministerija nurodė, kad pagalbos sutarties nutraukti negalima, nes tuomet „nebūtų kitų tarptautinių sutarčių, kurių pagrindu būtų galima užtikrinti Lietuvos valstybės ir Lietuvos piliečių interesų gynimą“. Užsienio reikalų ministerija savo ruožtu teigė, kad svarsto sutarties denonsavimo galimybes, taip pat nuolat atlieka kitų tarptautinių sutarčių su agresorėmis valstybėmis peržiūrą.
Generalinė prokuratūra dar 2022 metų kovą ragino stabdyti teisinės pagalbos vykdymą tiek su Rusija, tiek su Baltarusija. Pasak prokuratūros atstovų, ir šiuo metu nuomonė iš esmės nėra pakitusi.
Teisinės pagalbos sutartį su Rusija Seimas denonsavo 2024 metų birželį.
BNS rašė, kad Lietuvai spalio pabaigoje laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nukreipta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o nesumokėjus mašinas grasinta konfiskuoti.
Ministrų kabinetas nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio, tačiau Lietuvos vilkikai negrįžta.
