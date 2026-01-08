Žiniasklaida: KAM įsigis minų už beveik 23 mln. eurų

Pasak portalo, „Eksplosita“, nuo 2025 metų pradėjusi vystyti sprogmenų ir šaudmenų gamybą, iki tol orientavosi į naudingųjų iškasenų karjerus.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) teigia, kad pirkimą laimėjusi „Eksplosita“ buvo atrinkta vadovaujantis įstatymais, taip pat, pasak jos, būtent šią bendrovę institucijai pateikė viena iš gynybos pramonės asociacijų.
„Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 402, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies b punktą.
Gynybos resursų agentūra kreipėsi į tris Lietuvos Respublikoje veikiančias gynybos pramonės asociacijas: Nacionalinę gynybos pramonės asociaciją, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociaciją, Lietuvos gynybos inovatorių pramonės asociaciją, prašydama nustatyti visus gynybos pramonės asociacijų narius. Taip pat buvo kreiptasi ir į 2025 m. kovo 14 d. vykusio renginio „Minų diena“ dalyvius“, – atsakyme portalui nurodė ministerija.
Anot institucijos, šiam pirkimui iš viso buvo gauti penki pasiūlymai.
„Rekvizitai.lt“ duomenimis, „Eksplosita“ turi vieną darbuotoją. Įmonės pardavimo pajamos pernai siekė 464 102 eurus, o grynasis pelnas – 40 580 eurų.
ELTA skelbė, jog, portalo „Delfi“ duomenimis, tarp 1,8 mlrd. eurų vertės Rūdninkų konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“ – pirmajame A dalies pirkime, galutinėje pasiūlymų eilėje ji užėmė pirmąją vietą, įmonės pateiktas projektas yra vertas 348,35 mln. eurų.
Įmonė „Rudina“ priklauso bendrovėms „Conres LT“ ir „Fegda“, pastaroji dar dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Portalas vėliau taip pat skelbė, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) galimą konkurso laimėtoją išrinko neatsižvelgdama į VSD pažymą dėl įmonės patikimumo, kur buvo užfiksuota, jog įmonė slepia dalį duomenų apie save pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą.
Tiesa, pati „Fegda“ teigė gavusi leidimą dirbti su mažesnio patikimumo informacija, kuri yra riboto naudojimo, o leidimo dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“, negavo, nes nepateikė informacijos VSD apie mažos vertės įsigijimus iš trečiųjų šalių.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 m., pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
