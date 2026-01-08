 Robertas Kaunas pavedė KAM atlikti aplinkybių tyrimą dėl minų pirkimo atrankos skaidrumo

2026-01-08 18:06
BNS inf.
Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / P. Peleckio/ BNS nuotr.

 Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad viena iš įmonės „Fegda“ akcininkių pasirašė sutartį su Gynybos resursų agentūra dėl prieštankinių minų įsigijimo, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pavedė atlikti aplinkybių tyrimą.

„Robertas Kaunas pavedė Krašto apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriui nedelsiant atlikti aplinkybių tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos, susijusios su prieštankinių minų pirkime dalyvavusių tiekėjų atrankos skaidrumu“, – ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

„Daugiau informacijos pateikti galėsime tada, kai bus atliktas aplinkybių tyrimas ir turėsime jo išvadas“, – teigiama pranešime.

 

 

 

 

