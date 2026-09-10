Vyriausybės Šeimos pakete – nemokami pietūs mokiniams, parama būstui ir grįžtantiems emigrantams

Viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo, kai kurių jame numatytų priemonių įsigaliojimą nustatant nuo 2029-ųjų, vertė sudaro beveik 770 mln. eurų.
Paketą iš viso sudaro devynios priemonės.
Kaip anksčiau sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius, šeimos paketui per pirmus dvejus metus preliminariai reikėtų apie 700 mln. eurų.
„Pagrindinė žinia – beveik 800 mln. eurų metama į šeimos stiprinimą, (…) tikimės, kad tai paskatins mūsų šeimas didėti ir gausėti“, – žurnalistams pirmadienį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Pasak jos, siekiant atliepti šeimų poreikius, buvo padaryta apklausa, vertinti jų lūkesčiai, kuriuos šiuo paketu stengtasi atliepti.
Brangiausia paketo priemonė – nemokami pietūs kiekvienam mokiniui, tam iš viso numatoma etapais skirti 375,9 mln. eurų, tai iš viso paliestų 160 tūkst. vaikų
Dabar tokia pagalba skiriama tik nepasiturinčioms šeimoms, bet nuo 2029 m. iki 2034 m. pietūs mokyklose būtų finansuojami visiems 5–10 klasės vaikams, nevertinant šeimos pajamų.
Siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka – tam numatytas 123,6 mln. eurų finansavimas, dar 11,3 mln. eurų – didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus.
Dabar vaiko priežiūros išmoka 18 mėnesių jį prižiūrintiems tėvams siekia 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio – pakete siūloma ją didinti iki 100 proc. („į rankas“)
24 mėnesius vaikus prižiūrintiems tėvams išmoka pirmais metais sudaro 45 proc., antrais – 30 proc., pakete siūloma jas didinti atitinkamai iki 77 ir 58 proc. („į rankas“).
Išmokos lubas numatoma didinti iki 4 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio, kai dabar jos siekia dviejų VDU dydį.
„Tai reiškia, kad mes visomis priemonėmis ne tik nepasiturinčius, bet ir vidurinę klasę norime įtraukti į šeimos stiprinimo sistemą“, – aiškino ministrė.
Taip pat siūloma suteikti daugiau lankstumo – išmokas mokėti dienomis, iš viso 495 arba 675 dienų. Jos būtų nesiejamos su vaiko amžiumi – išmokas būtų galima išnaudoti iki vaikui sueis 3 metai.
Tuo metu ligos išmoką tėvams, prižiūrintiems sergantį vaiką, siūloma didinti iki 100,54 proc. tėvų buvisių pajamų „į rankas“. Tai per mėnesį paliestų apie 82 tūkst. tėvų.
„Skatiname tėvus slaugyti vaiką ir nebijoti, kad dėl to jų pajamos gali sumažėti“, – akcentavo I. Ruginienė.
Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis – jis vaikui sudarytų 384,8 eurus per metus (5,2 BSI dydį).
Pinigai būtų skirti vaikams nuo darželio iki 12 metų, numatoma kompensuoti auklės paslaugas, prailgintas grupes, stovyklas. Ši parama biudžetui kainuotų apie 110 mln. eurų.
Pirmojo būsto programai šeimoms pakete iš viso numatoma skirti 67 mln. eurų, iš jų papildomai 50 mln. eurų per metus – regionų būsto programai.
Anot SADM, siekiama, kad paramą realiai gautų daugiau teisę į ją turinčių šeimų, tam numatoma peržiūrėti kreditų, pajamų ir turto dydžius, didinant paramos taiklumą.
Nevertinant šeimos pajamų numatoma skirti vienkartines 148 eurų (2 BSI dydžio) išmokas priešmokyklinukams ir pradinukams, įsigyjant mokiniui reikalingas priemones.
Dabar tokią paramą gauna tik nepasiturinčios šeimos. Šis platesnis finansavimas kainuotų 18 mln. eurų, iš viso paliestų 120 tūkst. vaikų.
Taip pat suplanuota didinti pensijos kaupimo taškų skaičių tėvams, auginantiems vaikus, taip suteikiant daugiau garantijų.
Tam numatoma vaiko priežiūros ir slaugos laikotarpiu pensijų socialiniu draudimu drausti iki VDU, o ne minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio, kad asmuo sukauptų daugiau pensijos apskaitos vienetų.
Pasak ministrės, tai reiškia, kad, jeigu per vaiko priežiūros atostogas tėvai užsidirba 1,5 pensijinio „Sodros“ taško, jie bus dvigubinami.
Pavyzdžiui, jeigu asmuo vaiką prižiūrės trejus metus, pensijų apskaitos vienetų gaus dvigubai daugiau – nebe 1,5, o 3. Vidutiniškai pensija mokama 18 metų nuo senatvės pensijos amžiaus sukakties.
Ši paketo priemonė biudžetui kainuotų 50 mln. eurų, paliestų 56 tūkst. asmenų
Naujos 12 mln. eurų vertės reemigracijos priemonės
Šeimos pakete – ir parama į Lietuvą iš užsienio grįžtančioms šeimoms.
Vidutinė grįžimo išmoka šeimai sudarytų 4 tūkst. eurų, iš viso tai paliestų apie 2 tūkst. šeimų, ši parama bendrai kainuotų apie 8 mln. eurų.
Šeimai be vaikų, kuri į Lietuvą grįžtų nuolat gyventi po ne trumpesnio kaip 5 metų gyvenimo užsienyje, būtų skiriama 2 tūkst. eurų išmoka, 4 tūkst. eurų – auginančiai vieną vaiką ir 5 tūkst. eurų – du ar daugiau vaikų.
Išmoka galėtų būti mokama dviem dalimis – 50 proc. grįžus ir 50 proc. po vienerių metų, jeigu šeima Lietuvoje faktiškai gyvena.
Numatomas ir 4 mln. eurų vertės šeimos integracijos krepšelis, kuris paliestų apie 4 tūkst. šeimų.
Grįžusiai šeimai, kuri gyveno užsienyje du ir daugiau metų, būtų skiriamas iki 1 tūkst. eurų integracijos krepšelis, kurį būtų galima panaudoti lietuvių kalbos kursams, profesinei kvalifikacijai, vaikų privataus darželio kompensacijai, psichologinėms konsultacijoms.
Pasak SADM, šis krepšelis padėtų šeimai sklandžiau įsitvirtinti Lietuvoje pirmaisiais metais po grįžimo.
Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė 2027–2028 m. taip pat paskelbė Šeimos metais.
(be temos)