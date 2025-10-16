Vyriausybėje – biudžetų projektai: kaip gyvensime kitąmet?

Turėtų didėti vienkartinė išmoka gimus vaikui
Numatyta, kad ši išmoka pasieks 1036 eurus, šiemet ji siekia 770 eurus.
Vaiko išlaikymo išmoka turėtų augti nuo 126 eurų iki 185 eurų per mėnesį. Ji skiriama vaikui, kai jis ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba jo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.
Teikiami įstatymų projektai taip pat leis sparčiau indeksuoti įvairias socialines išmokas, pavyzdžiui, vaiko pinigus ir kitas.
Vidutiniškai šios išmokos augs 5,4 procento.
Augs viešojo sektoriaus darbuotojų algos
Finansų ministerijai ketvirtadienį registravus kitų metų valstybės, savivaldybių ir socialinių fondų biudžetų projektus, viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui papildomai siūloma numatyti 438,4 mln. eurų.
Daugiausiai pinigų bus skiriama mokytojų, aukštųjų mokyklų darbuotojų, sporto trenerių algų kėlimui – 148,8 mln. eurų. Visų medikų darbo užmokesčiui didinti skiriama taip pat 148 mln. eurų.
Statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos ir muitinės darbuotojų – atlyginimams siūloma papildomai numatyti 24,1 mln. eurų.
Kultūros įstaigų ir meno darbuotojų algoms papildomai planuojama skirti 12 mln. eurų.
10,6 mln. eurų papildomai būtų skirta medikams rezidentams – jų algos vidutiniškai augs 12,6 proc., arba 313 eurų „į rankas“, ir tai bus didžiausias algų didinimas.
Slaugytojų atlyginimai augs 8 proc., arba 127 eurais, gydytojų – 3 proc., arba 103 eurais.
Kitų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai augs 5 procentais.
Papildomų 37,3 mln. eurų viešųjų pinigų pareikalaus minimalios algos augimas iki 1153 eurų.
2026-aisiais ūgtels ir kelių finansavimas
Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams siūloma skirti 815,5 mln. eurų, numatant galimybę skolintis papildomai, rodo ketvirtadienį Finansų ministerijos Įregistruotas 2026-ųjų biudžeto projektas.
Remiantis ankstesniais ministerijos skaičiavimais, kuriuos matė BNS, tai apie 10 mln. eurų daugiau nei suplanuota šiemet, kai keliams buvo numatyta 805 mln. eurų įskaitant 59,1 mln. eurų iš Valstybės gynybos fondo lėšų kariniam mobilumui.
Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) 2026-ųjų biudžetas siektų 436,6 mln. eurų – 126,8 mln. eurų mažiau nei šiemet (563,4 mln. eurų). Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.
Dar 200,1 mln. eurų keliams numatoma skirti iš Europos Sąjungos lėšų, iš jų 99,6 mln. eurų – kariniam mobilumui.
Tuo metu Valstybiniame kelių fonde pirmaisiais jo veiklos metais būtų 178,8 mln. eurų. Numatoma, kad nuo 2027-ųjų fondą pildys pajamos iš sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinės sistemos, vadinamojo e. tollingo – po 200 mln. eurų kasmet.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas interviu BNS neseniai teigė, jog e. tollingas pradės veikti 2026 metų antroje pusėje arba nuo 2027 metų.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas trečiadienį sakė, kad į Kelių fondą bus nukreipta dalis iki šiol KPPP skirtų lėšų.
Asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas Šarūnas Frolenka ketvirtadienį įspėjo, jog sumažinus 2026 metų KPPP biudžetą realiai kelių ir tiltų finansavimas kitąmet bus mažesnis nei šiemet.
Vyriausybė ketvirtadienį turėtų patvirtinti su kitų metų biudžetais susijusius projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente jie paprastai priimami gruodį.
Naujausi komentarai