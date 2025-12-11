2026 metų biudžetas: kiek „į rankas“ gaus pensininkai, pareigūnai, mokytojai, gydytojai, prezidentas

Pensininkai
2026 metais senatvės pensijos didės vidutiniškai 12 procentų. Vidutinė pensija kitąmet turėtų augti maždaug 80 eurų iki 750 eurų, o su būtinuoju stažu – 90 eurų iki 810 eurų.
Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais augs 9,9 proc. iki 46,46 euro.
Tėvai
Nuo kitų metų sausio vienkartinė išmoka gimus vaikui sieks 814 eurų vietoje (dabar 770 eurų), o nuo birželio ji pasieks 1036 eurus. Vaiko išlaikymo išmoka augs nuo 126 iki 185 eurų per mėnesį. Pastaroji skiriama vaikui, kai jis ilgiau kaip mėnesį negauna nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.
Vaiko pinigai didės 7 eurais iki 129,5 euro per mėnesį.
Verslininkai
Minimali mėnesinė alga „į rankas“ kitąmet augs 59 eurais ir sieks apie 836 eurus.
Standartinis pelno mokesčio tarifas didėja 1 proc. punktu iki 17 proc., o lengvatinis – iki 7 procentų. Nuo 2026-ųjų galios trys – 20, 25 ir 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, nepriklausomai nuo pajamų rūšies – vienodai bus apmokestinamos tiek darbo santykių, tiek individualios veiklos pajamos.
Tačiau ūkininkams, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos, galios du GPM tarifai: 15 proc. ir 20 procentų.
Ne gyvybės draudimo sutartys bus apmokestintos vadinamuoju saugumo įnašu – 10 proc. tarifu.
Medikai
Kitąmet vidutinis darbo užmokestis gydytojams didės 100 eurų, slaugytojams ir akušeriams su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – apie 180 eurų, slaugytojams ir akušeriams su aukštuoju koleginiu ar aukštesniuoju išsilavinimu – apie 100 eurų.
Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, pagal šiemet pasirašytą kolektyvinę sutartį didinat atlyginimus prioritetas bus skiriamas mažiausiai uždirbantiems darbuotojams.
Šiemet gydytojai vidutiniškai uždirbo 3337 eurus, slaugytojai – 1557 eurus.
Tarnautojai
Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis valstybės tarnautojų darbo užmokestis turėtų siekti apie 1711 eurų. Šiemet vidutinis valstybės tarnautojų darbo užmokestis „į rankas“ sudarė 1603 eurus.
Valstybės vadovai
Prezidentas Gitanas Nausėda kitąmet turėtų uždirbti 44 eurais daugiau – 6,3 tūkst. eurų, ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės bei Seimo pirmininko Juozo Oleko atlyginimai augs 37 eurais iki 5,33 tūkst. eurų.
Pedagogai
Vidutiniškai „į rankas“ mokytojų atlyginimai kitąmet augs 157 eurais, mokslo ir studijų institucijų akademiniams darbuotojams – 177 eurais. Nuo šių metų rugsėjo mokytojai vidutiniškai uždirbo 1878 eurus, tuo metu dėstytojai ir mokslininkai – 2182 eurus.
Statutiniai pareigūnai
Statutinių pareigūnų atlyginimų fondas kitąmet augs 7 procentais. Didžioji dalis šių lėšų bus skiriama mažiausiai uždirbančių pareigūnų atlyginimams didinti, jie augs 24–162 eurais. Taip pat įvedama naujovė – apie trečdalis Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities pareigūnų kas mėnesį gaus 300 eurų kompensaciją už ilgalaikę tarnybą.
VRM statutinių įstaigų pareigūnų vidutinis darbo užmokestis šiemet „į rankas“ sudarė 1547 eurus, bet jis reikšmingai skiriasi tarp atskirų įstaigų. Ministerija atsisakė nurodyti, kokia bus kitų metų „statutininkų“ vidutinė alga.
