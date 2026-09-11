Virginijus Sinkevičius apie siūlomus loterijų apmokestinimo pokyčius: nepalaikysime

Kaip skelbė ELTA, ministerija registravo projektą, kuriame dabar taikomą 18 proc. tarifą numatoma išskaidyti – 10 proc. mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 proc. – nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams.
V. Sinkevičius sako sunkiai galintis patikėti, jog toks siūlymas teikiamas dabar ir teigia, jog jis atrodo keistai.
„Gal penktadienis kaltas – panašu, kad Finansų ministerija supainiojo prioritetus – dabar tikrai ne metas mažinti loterijų verslo mokestinę naštą. Sunku patikėti, kad būtent dabar ministerijos prioritetų sąraše atsirado mokestinės lengvatos loterijų verslui. Siūlymas faktiškai mažinti į valstybės biudžetą sumokamą loterijų verslo mokestį šiandien skamba mažų mažiausiai keistai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikas.
„Jokio mokesčių mažinimo loterijų verslui nepalaikysime. Jei Finansų ministerija norėtų kalbėti apie tarifo didinimą, pavyzdžiui, iki 25 proc. – tuomet galime diskutuoti“, – pabrėžė jis.
Anot jo, valstybė šiuo metu turi aiškius prioritetus: šeimos paketą, gynybos finansavimą, statutinių pareigūnų ir slaugių atlyginimus bei energetikos infrastruktūros apsaugą.
„Tokiomis aplinkybėmis loterijų verslas tikrai negali atsidurti eilės priekyje prašant mokestinių lengvatų. Nevyriausybinių organizacijų finansavimas yra svarbus, tačiau jo negalima paversti priedanga mažesnėms valstybės biudžeto pajamoms iš loterijų verslo“, – teigė V. Sinkevičius.
„Jeigu jau atidarome Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymą – kalbėkime ne apie mažinimą, o apie didesnį šio verslo indėlį į valstybės biudžetą. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ tokiam mokesčio mažinimui nepritars“, – pakartojo partijos lyderis.
Finansų viceministras Januš Kizenevič anksčiau Eltai nurodė, jog bendros mokestinės naštos loterijų organizatoriams keisti projekte nenumatoma – jie turėtų mokėti tuos pačius 18 proc. nuo nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės.
Kaip teigiama projekte, jei minėti pakeitimai būtų priimti, biudžetas kasmet netektų 11,9 mln. eurų – ši suma apskaičiuota atsižvelgiant į loterijų organizatorių praėjusių metų veiklos rodiklius.
Aiškindama siūlymą, ministerija teigia – loterijų veikla yra susijusi su plačiosios visuomenės dalyvavimu, todėl reikalinga tvarka, kuri užtikrintų, kad dalis pajamų būtų tiesiogiai naudojama visuomenės gerovei kurti.
ELTA primena, jog politikai ne kartą siūlė keisti azartinių lošimų ir loterijų apmokestinimo tvarką, didinant tarifus – Seime jau anksčiau priimti tai numatantys pakeitimai, buvo ir iniciatyvų įvesti papildomą progresinį lošimų apmokestinimą.
Visgi Vyriausybė jau išsakė nuomonę, kad dabar tokia našta sektoriui būtų per didelė.
Šiuo metu, organizuojant stalo lošimus, bingą, totalizatorių lažybas ir nuotolinius bei lošimus automatais, gautų įplaukų sumai taikomas 22 proc. tarifas, skaičiuojant atėmus faktiškai išmokėtus laimėjimus.
Pernai tuometiniams valdantiesiems diskutuojant apie mokesčių reformą, svarstyta įvesti naujus aplinkosaugos ir azartinių lošimų mokesčius, tačiau galutiniame variante, kurį priėmė Seimas, šių siūlymų nebuvo.
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