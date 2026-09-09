Viceministrė: savaitės pabaigoje turėtų būti aiškesnė audros žala ūkiams

„Paprašėme savivaldybių informaciją apie ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos, tai iki šios savaitės pabaigos tikimės turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą“, – trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komitete kalbėjo Genovaitė Benulienė.
„Šiuo metu pirmiausia turime tiksliai įsivertinti žalos mastą. Kai gausime ir įvertinsime iš visų savivaldybių duomenis, tada bus sprendžiama dėl kreipimosi į Europos Komisiją dėl papildomos paramos“, – pridūrė ji.
Ministras Kęstutis Mažeika aiškino, kad rugsėjo 11 dienos terminas leistų anksčiau gauti Europos Sąjungos paramą nukentėjusiems ūkininkams.
„Kodėl tas laikas yra rugsėjo 11 diena? Tai yra svarbu tam, kad galėtume dar šiemet kreiptis dėl pagalbos ūkininkams, kad spėtume į rudeninį EK krepšelio skirstymą pagalbos lėšų, – komiteto posėdyje sakė K. Mažeika. – Kitu atveju mūsų kreipimasis būtų tik pavasarį ir nusitemptų viskas į rudenį (2027 metų – BNS).“
Ministro atstovas Justas Jaskonis BNS teigė, kad kreipusis į EK iki spalio kompensacijos už patirtą žalą galėtų pasiekti ūkininkus anksčiausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį.
Ūkininkų atstovams komiteto posėdyje kėlus klausimą, kokie nuostoliai ir išlaidos bus kompensuoti, komiteto pirmininkas Bronis Ropė teigė, kad ūkininkai turėtų pateikti visas išlaidas ir nuostolius, kuriuos patyrė dėl audros padarinių.
„Turi būti pateiktos visos išlaidos, jeigu jos yra. O kiek bus galima kompensuoti, yra kitas klausimas“, – posėdyje teigė B. Ropė.
Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu.
„Vakarų Lietuva arba Šiaurės Lietuva susidūrė su dideliais krituliais ir šioje vietoje labai didelė dalis pasėlių yra po vandeniu ir dabar dar tebėra po vandeniu. Derliaus nuėmimas yra ne tai, kad sudėtingas, bet praktiškai neįmanomas ir neaišku, ar bus įmanomas“, – posėdyje sakė A. Vanagas.
K. Mažeikos siūlymu Vyriausybė rugpjūčio 26 dieną paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai leidžia efektyviau koordinuoti pagalbos priemones ir netaikyti paramos mažinimo ar kitų sankcijų už įsipareigojimus, kurių dėl ekstremalių aplinkybių ūkininkai negalėjo įvykdyti.
Anot ministro, ekstremalios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis europinės paramos.
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