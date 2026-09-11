Viceministras: bus priimami visi jaunų šeimų prašymai šiai paramai gauti

Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija jas sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms.
„Matydami tą situaciją, atsižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas – tai, kad prašymai bus priiminėjami visą iš anksto nustatytą laikotarpį. Jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau, tą galiu garantuoti“, – penktadienį LRT radijui sakė Tadas Vinokuras.
„Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai“, – pridūrė jis.
Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 val. iki penktadienio 12 val. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą, administracijai.
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