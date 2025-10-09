Verslo ir vartotojų organizacijos prieštarauja šio komiteto steigimui Seime

Asociacijų nuomone, energetikos klausimų atskyrimas nuo ekonomikos ir susisiekimo politikos susilpnintų šių sričių koordinavimą ir sprendimų nuoseklumą, ketvirtadienį pranešė laišką Seimo nariams išplatinusios „Investors’ Forum“, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Darbdavių, Pramonininkų ir Verslo konfederacijos bei Vartotojų aljansas.
„Dabartinis modelis, kai energetikos klausimai svarstomi Ekonomikos komitete, užtikrina šių procesų tęstinumą ir leidžia priimti subalansuotus sprendimus verslo bei vartotojų naudai“, – teigiama bendrame asociacijų laiške.
Pasak jo autorių, energetikos, ekonomikos ir susisiekimo klausimų svarstymas Ekonomikos komitete užtikrina kompleksinį požiūrį ir leidžia priimti nuoseklius, suderintus sprendimus.
Be to, Ekonomikos komiteto veikla turi lemiamą reikšmę valstybės energetiniam saugumui ir energetinei nepriklausomybei – šių tikslų šalies siekia savarankiškai, įgalindama vietinį verslą.
„Dėl šios priežasties energetikos ir ekonomikos klausimai negali būti skaidomi, o turi būti sprendžiami kartu Ekonomikos komitete, kaip sėkmingai tai yra daroma iki šiol“, – rašoma pranešime.
BNS rašė, kad Energetikos ir darnios plėtros komitetą anksčiau sutarė kurti valdantieji pertvarkant koaliciją. Šiuo metu Seime veikia komisija analogišku pavadinimu.
Komiteto steigimą numatančios Seimo statuto pataisos šiuo metu yra svarstomos parlamente.
Koalicijos sutartyje numatyta, kad komiteto pirmininku turėtų tapti „Nemuno aušros“ atstovas.
Naujausi komentarai