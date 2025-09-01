Seime turėtų atsirasti dar vienas komitetas

Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis Energetikos ir darnios plėtros komitetas.
„Koalicinėje sutartyje yra įrašyta, kad mes norime sustiprinti dėmesį energetikai ir tokiu būdu pakeisti komisiją į komitetą“, – Eltai sakė į Seimo pirmininko postą socialdemokratų deleguojamas Juozas Olekas.
Pasak jo, prasidėjus rudens sesijai, planuojama registruoti tokius pokyčius numatantį nutarimo projektą.
„Registruosime nutarimo projektą, dėl jo bus balsuojama“, – teigė J. Olekas.
Pasak jo, naujame komitete turėtų dirbti mažiausiai 7 parlamentarai – gali būti 8 ar 9. Kaip sutarė koalicijos partneriai, Energetikos ir darnios plėtros komitetui turėtų vadovauti „Nemuno aušros“ atstovas.
Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas, jo pavaduotojas yra socialdemokratas Rimantas Sinkevičius. Beje, jo kandidatūrą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas siūlo į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkus. Kas būtų naujo komiteto pirmininko pavaduotojas, J. Olekas dar negalėjo pasakyti.
„Neturime galutinio varianto, diskutuosime. Pasikalbėsime su frakcijų seniūnais, tada bus galutinis sprendimas“, – sakė J. Olekas.
Šiuo metu Seime yra 16 komitetų – Aplinkos apsaugos, Ateities, Audito, Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Europos reikalų, Kaimo reikalų, Kultūros, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų, Švietimo ir mokslo, Teisės ir teisėtvarkos, Užsienio reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių, Žmogaus teisių.
Naujausi komentarai