Siūlo10 proc. mažinti dyzelino akcizą: įvardijo, kuriam laikui

Parlamento Ekonomikos komitetas pirmadienį pritarė tokiam jo pirmininko „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus pasiūlymui – dyzelino, gazolių ir buitinio krosnių kuro akcizą siūloma mažinti jiems netaikant kintamosios akcizo dalies – vadinamos CO2 dedamosios.
Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos įmonių asociacija antradienį pranešė, jog pritarus komiteto siūlymui litras dyzelino degalinėse atpigtų vidutiniškai 6,5 cento. Ji siūlė kitais metais šį akcizą mažinti iki 44 centų už litrą.
Pasak S. Bucevičiaus, mažesnis akcizas siūlomas tik pusmečiui norint įsitikinti, ar vežėjai vėl pilsis dyzeliną Lietuvoje, o ne Lenkijoje, kur jis yra pigesnis.
„Kad galėtume identifikuoti, ar tie litrai sugrįžtų į Lietuvą“, – komiteto posėdyje sakė S. Bucevičius.
„Kaimynai nebepakėlė akcizo, o mes jį pakėlėme ženkliai. Dėl to išvažiavo visas tranzitas ir visi litrai į Lenkiją, taip pat išvažiavo į Latviją“, – komiteto posėdyje sakė Atsinaujinančių degalų asociacijos „Future Fuel“ viceprezidentas Jurgis Polujanskas.
Komitetas praėjusią savaitę buvo pritaręs kitam siūlymui – CO2 dedamosios vienerius metus dyzelinui, žemės ūkyje naudojamiems gazoliams, suskystintoms naftos dujoms bei buitiniam krosnių kurui.
Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos įmonių asociacijos vadovė Kristina Čeredničenkaitė aiškino, kad praėjusią savaitę komiteto priimtas kompromisas neskatintų vežėjų vėl piltis Lietuvoje, be to, neaugtų dyzelino pardavimai, kadangi vilkikai pildamiesi degalus toliau susimokės Lenkijoje, o Lietuvoje paliks „visą taršą“.
„Vienintelis racionalus sprendimas – subalansuoti tarifą su kaimyninėmis šalimis, bent jau priartėti prie tokio akcizo dydžio, kokį turi šiandien Lenkija“, – komitete kalbėjo K. Čeredničenkaitė.
Finansų ministras praėjusią savaitę komitete sakė, kad mažinti akcizus biudžetui būtų labai brangu ir negarantuotų pajamų valstybei. Be to, anot ministro, dėl to Lietuva rizikuotų netekti ir milijonų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšų.
Tuo metu Akcizų įstatymo pataisas teikusi Vyriausybė ragina kitąmet mažiau nei suplanavo ankstesnis ministrų kabinetas didinti dyzelino akcizą, bet nedidinti kintamosios dalies, vadinamosios CO2 dedamosios. Tai reikštų, jog dyzelinas kitąmet brangtų 4 centais už litrą.
Jei Seimas pritartų Vyriausybės siūlymui, pastovioji akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
Lapkričio pabaigoje Vyriausybės teiktoms pataisoms nepritarė Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), siūlęs nekeisti ankstesnio akcizų didinimo plano, pagal kurį litras kuro nuo 2026-ųjų brangtų 10 centų. Vis tik BFK pozicijai nepritarė Seimas, pataisas pavedęs svarstyti Ekonomikos komitetui.
Antradienį įstatymo projektą svarstys visas Seimas.
Naujausi komentarai