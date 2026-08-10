Valys dėl pensijų indeksavimo: tai turėtume naudoti tik krizės atveju

„Aš, žinokite, bijau kažką pasakyti. Praeitą savaitę visai buvo klaidingai interpretuota, jau buvo interpretacija padaryta (…). Tikrai nenoriu užbėgti įvykiams už akių“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė T. Valys.
„Apie tai kalbamės, tai svarstytina, mes nesublokuojame, bet turime suvokti, kad kiekvienas toks svarstymas privalo būti naudojamas išimtiniais krizių atvejais. Tai jeigu mes tikrai matysime krizinę situaciją, poreikį tuos pinigus alokuoti į kitas priemones, tame tarpe ir socialinės apsaugos srityje, tai tikrai svarstysime, bet dar anksti“, – teigė finansų ministras.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tuo metu teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5 proc. išmokų augimą. Tiesa, Vyriausybės narė tikisi, jog bus panaudotas „Sodros“ perviršis ir pensijos kitąmet augs mažiausiai 10 proc.
Tiesa, ji darkart pažymėjo, kad apie „Sodros“ rezervo panaudojimą nėra kalbama, esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos yra tvari valstybės „finansinė pagalvė“.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas yra pasiūlęs, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti pensijoms kasmet didinti, o dėl konkretaus lėšų dydžio spręstų Vyriausybė.
Tiesa, anksčiau su prezidentu susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, jog norėtų, kad mažiausia „Sodros“ biudžeto perviršio dalis, kurią kasmet reikėtų skirti pensijų indeksavimui, būtų 15 proc.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius vėliau teigė, jog G. Nausėda tai laikytų labai geru kompromisu. T. Valys savo ruožtu nebuvo užtikrintas dėl tokio sprendimo ir teigė, jog tai gali turėti neigiamą poveikį Lietuvos fiskalinei politikai.
ELTA primena, jog šiemet senatvės pensijos vidutiniškai augo 12 proc. – taip buvo numatyta Seimo priimtame 2026 m. biudžeto projekte.
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