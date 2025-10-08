 Vaičiūnas: lieka tolimesni planai vystyti projektą

2025-10-08 10:30
Lukas Juozapaitis (BNS)

Neįvykus antrajam Lietuvos vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad projekto neatsakoma, dėl jo bus konsultuojamasi su Europos Komisija (EK).

Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Lieka tolimesni planai vystyti projektą. Kokiais būdais ir parametrais jis bus vykdomas, atsakysime po konsultacijų su Europos Komisija, kurias pradėsime artimiausiu metu“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pranešė, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursas laikomas neįvykusiu gavus tik vieną paraišką.

Konkursas, kurio laimėtojas turėjo gauti ir valstybės skatinimą, buvo atnaujintas pirmadienį ir truko iki antradienio vidurnakčio.

Paraišką dalyvauti konkurse pateikė tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“, kartu su partnere, kuri su pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vysto pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės vėjo parko jūroje projektą.

