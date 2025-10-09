Vaičiūnas paaiškino, kodėl privalėjo keisti jūros vėjo parkų konkurso sąlygas

Pasak ministro, anksčiau skelbtas konkursas neatitiko valstybės pagalbos taisyklių, todėl buvo būtina keisti sąlygas numatant dviejų dalyvių reikalavimą.
„Dėl dviejų dalyvių mes privalėjome keisti sąlygas, nes kitu atveju, čia kalbu apie atsakomybę, jeigu būtų buvęs vienas dalyvis, sąlyga įstatyme likusi, ir jeigu būtume turėję vieną dalyvį konkurse, tai šiuo metu mes turėtume Europos Komisijos teisės pažeidimo procedūrą ir konkursas būtų sustabdytas“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
Jis pabrėžė, kad dėl tolesnių procedūrų bus kalbama, o projektas nėra stabdomas: „Jis vyks, tik su kitais parametrais“.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) trečiadienį pranešė, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursas laikomas neįvykusiu gavus tik vieną paraišką.
Ją antradienį pateikė tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“, kuri kartu su partnere, pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vysto pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės komercinį vėjo parko jūroje projektą. Tačiau jo įgyvendinimas stringa.
BNS anksčiau rašė, jog pirmą kartą paskelbtame antrojo parko aukcione pernai nesulaukus minimalaus dviejų dalyvių skaičiaus, Seimas buvo supaprastinęs konkurso sąlygas leidžiant dalyvauti tik vienam pretendentui.
Vėliau šiemet birželį konkurso sąlygos buvo pakoreguotos numatant, kad konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai.
Antrojo parko aukcionas rugsėjo pradžioje buvo laikinai sustabdytas ir vėl atnaujintas spalio 6-ąją.
